Gefährdete Natur

Australiens Regierung setzt sich heftig gegen eine Empfehlung der UNESCO zur Wehr, das Great Barrier Reef wegen Umweltschäden auf die Liste gefährdeter Weltnaturerbestätten zu setzen. Die UN-Organisation habe in dem Entwurf des Vorschlages die »herausragenden und wissenschaftsbasierten Strategien« ihres Landes zum Schutz des weltberühmten Korallenriffs nicht ausreichend bedacht, kritisierte Umweltministerin Sussan Ley am Dienstag. Die Regierung sei von dem Bericht überrumpelt worden. In dem von der Regierung in Canberra zitierten UNESCO-Entwurf fordert das Welterbekomitee Australien eindringlich auf, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu treffen. (dpa/jW)