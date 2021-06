Für winzigen Lohn, ohne soziale Sicherheit

imago images / Ralph Peters Angestellt für Daueraufgaben und geringfügig entlohnt: Minijobs

Für die Beschäftigten sind sie besonders prekär, für die Unternehmen besonders praktisch: Minijobs. Allein zwischen Ende Juni 2019 und Ende Juni 2020 sind bundesweit rund 516.000 Minijobs weggefallen. In knapp 386.000 Fällen waren Beschäftigte betroffen, die über den Minijob hinaus kein weiteres Beschäftigungsverhältnis hatten. Zudem wurden rund 130.000 geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse im Nebenjob gestrichen. Das zeigt eine neue Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung, die auch Daten für alle 401 kreisfreien Städte und Landkreise in Deutschland liefert. Weil für geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse nicht in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt wird, konnten sie während der Pandemie nicht über Kurzarbeit abgesichert werden. Insbesondere in Branchen wie Gastronomie und Handel, die von den Kontaktbeschränkungen stark betroffen waren, sind 450-Euro-Minijobs verbreitet.

»Dass in der Pandemie vor allem geringfügig entlohnte Beschäftigung gestrichen wurde, ist nicht überraschend, sondern Teil des Konzepts Minijob: Stabilität und soziale Sicherheit sind darin nicht angelegt«, erklärte Eric Seils, Wissenschaftler am Stiftungsinstitut WSI, am Dienstag. »Problematisch sind Minijobs auch in normalen Zeiten, unter anderem weil den Beschäftigten oftmals wichtige Rechte wie der Mindestlohn, die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Urlaub versagt bleiben.«

In Deutschland gab es zum Stichtag 30. Juni 2020 knapp 7,1 Millionen Beschäftigte, die einen 450-Euro-Minijob haben. Gegenüber 2019 sank die Zahl der Minijobs bundesweit um 6,8 Prozent. Besonders starke Rückgänge gab es beispielsweise im Schwarzwald-Baar-Kreis (minus 18,2 Prozent) oder in Delmenhorst sowie Frankfurt an der Oder, wo jeweils 16,4 Prozent der Minijobs verschwanden. Auch in Berlin ist der Verlust an 450-Euro-Minijobs (minus 11,1 Prozent) beträchtlich. Umgekehrt hat unter den 401 deutschen Stadt- und Landkreisen nur der Westerwaldkreis einen minimalen Zuwachs der geringfügig entlohnten Beschäftigung von 0,1 Prozent zu verzeichnen.

Für gut 2,8 Millionen Personen war die geringfügig entlohnte Beschäftigung im Juni 2020 ein Nebenjob. Etwa 4,25 Millionen oder 11,3 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland übten zu diesem Zeitpunkt jedoch ausschließlich einen Minijob aus. Mehr als 60 Prozent derjenigen sind Frauen. Überdies sind 450-Euro-Jobs als Hauptbeschäftigung in Westdeutschland mit zwölf Prozent aller Beschäftigten verbreiteter als in Ostdeutschland (acht Prozent). Die Differenz hängt eng mit der deutlich höheren Vollzeiterwerbstätigkeit von Frauen im Osten zusammen.

Die Zahl der Nebenminijobs hatte bis zum Rückgang in der Coronapandemie über Jahre stark zugenommen. Der Geschlechterunterschied ist hier etwas schwächer ausgeprägt. Rund 55 Prozent wurden Ende Juni 2020 von Frauen ausgeübt. Im Westen haben 8,2 Prozent der Beschäftigten einen Nebenjob, im Osten sind es nur vier Prozent.

In der Krise zeige sich ein weiteres Mal, »welch Armutsfalle Minijobs, vor allem für Frauen, sind«, erklärte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Bundestag, Sabine Zimmermann, am Dienstag auf Nachfrage von jW. »Sie sind nicht existenzsichernd und ermöglichen keine soziale Absicherung.« Im Regelfall seien sie auch keine Brücke in eine reguläre Beschäftigung. »Minijobs müssen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umgewandelt werden«, so Zimmermann.