Grüne Spendierhose des Tages: Antonis Schwarz

Martin Gerten dpa/lnw Firmenspross hält sich für einen Visionär und vertickt Erbanteil an grüne Partei

Die Grünen lassen sich ordentlich pampern. Streichen üppig Großspenden ein. In der ersten Hälfte des Wahljahres rund 1,74 Millionen Euro, vermeldete dpa am Dienstag. Damit rangieren die Ex-Ökos vor den libertären Neoliberalen und den entchristianisierten Unionisten.

Die jovialen Schnösel mit der prall gefüllten Portokasse kommen bisweilen aus alten Industriellendynastien. Antonis Schwarz etwa. Der Millionenerbe aus dem gleichnamigen Pharmaimperium ist Gönner mit bündnisgrünem Mitgliedsbuch. Gutmensch und Philanthrop will der Münchner der FAZ vom Dienstag zufolge nicht sein, eher eine Art »politischer Investor«. Der 32jährige mit poststudentischem Habitus setzt seine milden Gaben mit einem klassischen Investment gleich. Er erwartet also einen Return, will privates Vermögen mutmaßlich klug einsetzen, in »nachhaltiges Wirtschaften« reinbuttern – und vermacht es dem Team Baerbock/Habeck.

Bis Mitte April war Schwarz mit seiner Halbe-Million-Spende spendabelster Rekordhalter der grünen Partei. Auf Schwarz folgte indes Schmidt, Moritz. Der Software-Developer aus Greifswald hatte gerüchteweise nach längerer Selbstbefragung moralische Skrupel ob seines Bit­coin-Gefeilsches entwickelt und schob dem parteilichen Schatzmeister gleich eine ganze Million Euro zu.

Zurück von Schmidt zu Schwarz. Letzterer (»Eine Konzernkarriere ist nichts für mich«) inszeniert sich optional als Mahner und Visionär. »Als vermögender Mensch«, gab er unlängst preis, habe man gewissermaßen eine »Wunderwaffe« in petto, »die Gesellschaft positiv zu gestalten«. Nur: Vor einer solchen Gestaltungswut bleibt ausdrücklich zu warnen. Denn: »Mein Ziel ist eine enkeltaugliche Zukunft.« Ertappt, grünblöde Scharlatanerie. Schwarz, der Zögling aus einer pharmazeutischen Fabrikation, operiert mit schnödem Enkeltrick, mehr nicht.