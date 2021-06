»Die meisten konnten sich irgendwie durchschlagen«

Lisa Truttmann Tarapaulins umschließen Gebäude zur Schädlingsbekämpfung, eingesetzte Gase entweichen später in die Atmosphäre

Vergangene Woche fand das Internationale Frauenfilmfestival, kurz IFFF, pandemiebedingt beinahe ausschließlich als Onlineveranstaltung statt. Der diesjährige Themenschwerpunkt war der Klimawandel. Beim IFFF zeigten Sie Ihren Essayfilm »Tarpaulins« aus dem Jahr 2017. Worum geht es darin?

Ich begann meine Recherchen 2014 in den USA. Menschen haben mit der Erbauung der Stadt Los Angeles nahe der Wüste gewissermaßen ein Termitenparadies erstellt. Diese Kleintiere fressen sich durchs Gebälk der meist aus Holz gebauten Häuser. Kammerjäger umhüllen die Gebäude deshalb mit riesigen Planen, um die Termiten zu stoppen. Diese zeltartigen Tarpaulins zur Schädlingsbekämpfung werden mit Giftgas befüllt, welches in der Atmosphäre verbleibt. Mögliche Folgen dieser Maßnahme werden verharmlost, sind aber aufgrund fehlender Langzeitstudien nicht absehbar.

Termitenpopulationen wurden auch in Europa gesichtet, etwa in Hamburg und Berlin. Ist das Problem in Zeiten des Klimawandels ein grundsätzliches?

Klimatisierte Innenräume im heißen, trockenen Sommer sind für sie wie geschaffen. In milden Wintern überleben sie. Mit künstlichen Eingriffen in die natürlichen Prozesse bewirken Menschen, dass sich das Verhalten der Tierwelt verändert.

Wie kam es dazu, dass Sie Ihren Film beim IFFF zeigen konnten?

Der Kontakt kam über den Wiener Verein »The Golden Pixel Coopera­tive« zustande, der Künstlerinnen und Filmemacherinnen hilft, sich in der Film- und Kunstbranche zu positionieren. Das zeigt, wie wichtig es ist, sich solidarisch miteinander im Kollektiv zu organisieren. Durch die Pandemie waren wir leider gezwungen, uns weitgehend auf den digitalen Bereich zu verlegen.

Während des IFFF konnten nur wenige Filme live im Kino gezeigt werden. Zusätzlich wurde an den Abenden die Möglichkeit eines digitalen Barbesuchs angeboten. Konnten Sie so in Kontakt mit Ihrem Publikum treten?

Diese Idee, die Zeit der Einschränkungen der sozialen Kontakte so zu überstehen, war eine gute Alternative. Die abendlichen Onlinezusammenkünfte verteilten sich über verschiedene Räume, vom Popcornsofa bis zur Cocktailbar. Dennoch kann dies das persönliche Treffen niemals ersetzen. Filmemacherinnen müssen sehen können, wie ein Publikum im Kino ihre Arbeit aufnimmt: ob es Lacher gibt oder Kritik – davon lebt der Film.

Sollten wegen des Klimawandels künftig Fernflüge unterbleiben und durch Onlineschaltungen ersetzt werden?

Teilweise mag das sinnvoll sein. Das während der Coronazeit eingeführte Modell sollte aber unbedingt kultur- und klimapolitisch begründet sein, und nicht etwa von Politik und Sponsoren aus Einspargründen verfügt werden. Da müssen wir wachsam sein.

Wie haben Sie als Filmemacherin in Österreich die Zeit der Pandemie bislang überstanden? In Deutschland war es für viele problematisch. Wurden Sie unterstützt?

Ich hatte zum Glück gerade ein Stipendium erhalten. Der Staat subventionierte unsere Branche mit einer Überbrückungsfinanzierung für selbständige Künstlerinnen und Künstler, die über die Sozialversicherung der Selbständigen abgewickelt wurde. Dabei wurde die oft schwankende Einkommenssituation von Künstlerinnen und Künstlern berücksichtigt. Weiterhin war es für bestimmte Berufsgruppen möglich, den Härtefallfonds der Wirtschaftskammer zu beantragen. Weil dieser für Selbständige verschiedenster Branchen zuständig ist, ging es dort bürokratischer zu. Unterstützung gab es zudem in Form des Covid-19-Fonds und verschiedener Arbeitsstipendien, unter anderem gefördert vom Bundesministerium für Kultur sowie der Stadt Wien. Die meisten konnten sich irgendwie durchschlagen. Einige Kolleginnen und Kollegen aber fielen durch alle Netze; vor allem am Anfang ihrer Karriere stehende Junge oder aber, wer in der Vergangenheit ein zu geringes Salär erhielt, um die erforderliche Einkommensgrenze zu erreichen.