Sachen gepackt

Thomas Frey/dpa Wollen ein deutliches Einkommensplus, lassen dafür Bagger und Schaufeln stehen (Koblenz, 21.6.2021)

Sie wirkten etwas baff, damit hatten die Verhandlungsführer der IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) nicht gerechnet. Die Vertreter der Kapitalverbände packten am Montag nachmittag kurzerhand ihre Sachen und verließen die Tarifrunde. Ein Affront. Das habe es noch nie gegeben, »dass die Arbeitgeberseite komplett konzeptlos in Gespräche gegangen ist und fluchtartig den Saal geräumt hat«, empörte sich Carsten Burckhardt, Bundesvorstandsmitglied der IG BAU und Vorsitzender der Verhandlungskommission, am Dienstag im jW-Gespräch. Der Gewerkschafter beklagte zudem, dass offene Fragen nicht »ansatzweise« seitens des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB) und des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie beantwortet worden seien. Für Burckhardt ist gleichfalls unklar, welchen Sinn ein neu ins Spiel gebrachter Verhandlungstermin in einigen Wochen haben soll. Er hat indes einen Verdacht: »Die Arbeitgeber wollen lediglich die Verhandlungen in die Länge ziehen, mit dem Hintergedanken, dass es solange auch keine Tariferhöhungen gibt.«

Beirren lassen will sich die IG BAU davon nicht. Sie fordert weiterhin 5,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt, eine Entschädigung für die oft langen Fahrten zu den Baustellen sowie eine Angleichung der Osteinkommen an das Westniveau. Der derzeit gültige Tarifvertrag endet am 30. Juni 2021.

Forderung und Gegenangebot liegen indes weit auseinander. In der ersten Tarifrunde Mitte Mai offerierten die Unternehmerverbände ihren »Sozialpartnern« ein entgeltwirksames Gesamtvolumen von drei Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten. »Mit unserem Angebot (…) wollen wir ein Zeichen setzen, dass wir an einem zügigen Abschluss ohne Schlichtung interessiert sind«, sagte damals deren Verhandlungsführer Uwe Nostitz. Zusätzlich erklärten sich die Unternehmer zu einer »verbindlichen Ost-West-Anpassung der Entgelte« bereit, ohne allerdings konkrete Daten zu nennen. Und Jutta Beeke, Vizepräsidentin des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, ergänzte: »Für uns ist das Gesamtvolumen wie auch die längere Laufzeit eines Tarifvertrags von großer Bedeutung.« Es brauche für die Unternehmen Planungssicherheit.

Eine Offerte als »Mogelpackung«, wie IG-BAU-Verhandlungsführer Burckhardt betonte. Denn die drei Prozent mehr Lohn und Gehalt »beziehen sich nämlich auf zwei Jahre, das heißt, eigentlich liegt das Angebot bei 1,5 Prozent«, sagte Burckhardt. »Darauf fallen wir nicht rein.«

Ein Sprecher des ZDB hingegen rechtfertigte die Unterbrechung der Tarifrunde am Dienstag auf jW-Anfrage. »Es ist nicht zielführend», so der Verbandsvertreter, »wenn Fragen nach einem Entgelttarifvertrag mit weiteren Aspekten vermengt werden«. Das betreffe unter anderem Regelungen zur Wegstreckenentschädigung, die in moderierten und parallel laufenden Spitzengesprächen diskutiert und in einem Abschlussdokument fixiert worden seien. Man sei, hieß es salomonisch, weiterhin gesprächs- und kompromissbereit, deshalb der Terminvorschlag für einen dritten Anlauf im August.

Der IG BAU zufolge spreche nichts gegen einen Tarifabschluss mit sattem Einkommensplus. Denn aktuell stellen sich die Rahmenbedingungen wie folgt dar: Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im Mai gegenüber dem Vormonat deutlich um 2,0 Punkte auf 104,6 Punkte gestiegen. Der IAB-Frühindikator zeigt damit positive Arbeitsmarktentwicklungen an, zuletzt stand das Barometer im März 2018 so günstig. Mehr noch: Der Auftragseingang im Bauhauptgewerbe betrug im März dieses Jahres rund 8,1 Milliarden Euro, das waren nicht preisbereinigt 3,2 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Und: Es ist der zweithöchste jemals gemessene Wert an Neuaufträgen in einem März hierzulande. Schließlich: Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) sieht die Wahrscheinlichkeit für ein überdurchschnittliches Wachstum fast 20mal so hoch wie das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft demnächst in eine Rezession rutschen könnte. Die Forscher kennen einen Begriff dafür: »Boomwahrscheinlichkeit«.

Zahlenwerk, das der ZDB-Sprecher nicht gänzlich ignorieren kann. Dennoch verweist er auf teils rasant steigende Rohstoffpreise, die unter anderem aus der akuten Materialknappheit resultierten. »Hier müssen zuvorderst die Unternehmen in finanzielle Vorleistung gehen.«

Zündstoff gibt es also reichlich. Der ZDB-Sprecher verlangte von der Gewerkschaft, von weiteren »Querschüssen« im laufenden Tarifkonflikt abzusehen. Vorwürfe, die bei der IG BAU auf »völliges Unverständnis« stoßen. Am Mittwoch kommt die Bundestarifkommission zur Sitzung zusammen und wird über das weitere Vorgehen beraten, erfuhr jW. Klar ist: »Die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter buckeln ohne Unterlass, brauchen spürbar mehr in der Lohntüte«, so Verhandlungsführer Burckhardt. Einen Seitenhieb Richtung Kapitalverbände konnte er sich nicht verkneifen: »Hoffentlich lassen uns die Arbeitgeber bei der nächsten Runde nicht wieder Hals über Kopf sitzen.«