Showdown im Bundestag

Marina Lystseva/TASS/imago Das Kampfflugzeug »Next Generation Fighter«, entwickelt im Rahmen des FCAS-Programms (2019)

Nach monatelangem, teils heftigem Gerangel vor und hinter den Kulissen soll am heutigen Mittwoch vom Haushaltsausschuss des Bundestages das Geld für die nächsten Projektphasen des »Future Combat Air System« (FCAS) freigegeben werden. Dabei handelt es sich um ein deutsch-französisches Projekt, bei dem Spanien als Juniorpartner fungiert. Im Zentrum steht ein Kampfflugzeug mitsamt bewaffneten und unbewaffneten Drohnen. Mit der Auslieferung wird nicht vor 2040 gerechnet, die Schätzungen über die gesamten Entwicklungskosten belaufen sich meist auf rund 100 Milliarden Euro. Allein der deutsche Anteil an der nun zur Abstimmung stehenden Summe bis zur Fertigstellung eines für 2027 terminierten Prototyps beträgt circa 4,5 Milliarden Euro.

Das FCAS genießt hohe politische Priorität, gilt es doch als wichtiger Baustein einer im Aufbau befindlichen deutsch-französisch dominierten europäischen Rüstungsunion. »Dieses technisch anspruchsvolle und für unsere Luftwaffen zukunftsweisende Projekt ist ohne Alternative, wenn wir uns in Europa eine Unabhängigkeit bewahren wollen«, rührte Luftwaffeninspekteur Ingo Gerhartz kürzlich noch die Werbetrommel. Dennoch sieht sich das Projekt einer Reihe von Problemen gegenüber. Da wären zum einen die sich über Monate hinziehenden ruppig geführten Auseinandersetzungen zwischen Deutschland und Frankreich um den Anteil am FCAS-Kuchen, die trotz gegenteiliger Meldungen bis heute noch nicht gänzlich beigelegt sind. Warum sonst konnte kürzlich eine interne Einschätzung des Bundeswehr-Beschaffungsamtes an die Öffentlichkeit gelangen, wonach der Vertrag »nicht zeichnungsreif« und »nicht im deutschen Interesse« sei, weil er »ausschließlich französischen Positionen genügen« würde?

Nicht zeichnungsfähig ist der Vertrag im übrigen tatsächlich, denn wie kürzlich der Bundesrechnungshof scharf kritisierte, konnte »dem Parlament noch kein endverhandeltes Vertragswerk vorgelegt werden«. Aus diesem Grund sei das Projekt »mit sehr großen Risiken behaftet«. Tobias Pflüger, verteidigungspolitischer Sprecher und FCAS-Berichterstatter der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, kommentiert den Vorgang folgendermaßen: »Die Abgeordneten sollen die Rüstungskatze im Sack kaufen.« Laut Pflüger drohe ein »riesiges Milliardengrab«. Dem Verteidigungsministerium könne dies egal sein kann, »das Geld soll ja schließlich nicht aus seinem Haushalt stammen«.

Damit spielt der Linke-Politiker auf den bislang einmaligen Vorgang an, dass dem Bundestag der FCAS-Antrag vorgelegt wurde, ohne dass er durch den Verteidigungshaushalt gedeckt wäre. Im Vertrauen auf das mit dem Vorhaben verbundene politische Kapital wird darauf gepokert, dass die Abgeordneten das Geld dennoch freigeben und das Militärbudget um die beantragten 4,5 Milliarden Euro aufstocken oder – was wahrscheinlicher und noch skandalöser ist – die Kosten über den allgemeinen Haushalt abgewickelt werden, der so zu einer Art Rüstungskasse umfunktioniert wird.

Eine Zustimmung zum FCAS wäre außerdem ein gefährlicher Schritt in Richtung vollautomatisierte Kriegführung und unvereinbar mit der SPD-Position, in der sehr grundsätzlichen Frage der Drohnenbewaffnung noch Diskussionsbedarf zu sehen. Gründe gäbe es also mehr als genug, das Projekt heute zu versenken. Wer wissen will, ob das geschieht, braucht allerdings einen langen Atem: Das FCAS steht erst an 68. Stelle der für Mittwoch angesetzten Marathonsitzung.