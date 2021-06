»Extremisten« an jeder Ecke

Roberto Pfeil/dpa »Querdenker« werden vom Inlandsgeheimdienst unter dem Punkt »verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates« erfasst (Düsseldorf, 20.9.2020)

Am Dienstag morgen stellte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) zusammen mit NRW-Inlandsgeheimdienstchef Burkhard Freier im Düsseldorfer Landtag den Verfassungsschutzbericht 2020 für das Bundesland vor. Wurde im Report von 2019 noch der digitale Raum besonders hervorgehoben, nehmen Verschwörungserzählungen nun ein eigenes Kapitel ein. Das Landesamt für Verfassungsschutz (VS) führt dabei Verbindungen der »Querdenker«-Szene zu organisierten Neonazis, sogenannten Reichsbürgern und der Verschwörungsplattform »Q-Anon« aus.

Der Bericht beleuchtet erstmals auch Behörden in NRW selbst. So erscheint in der Rubrik »Rechtsextremismus« ein Unterpunkt zu entsprechenden Tendenzen in der Polizei. Darin beschreibt der VS das Auffliegen rechter Chatgruppen in einem Polizeirevier in Essen sowie die Verhaftung eines Verwaltungsbeamten des Polizeipräsidiums in Hamm wegen »des Verdachts der Mitgliedschaft in einer rechtsterroristischen Organisation«. Der entsprechende Eintrag behandelt höchstwahrscheinlich den Beamten Thomas G., der sich derzeit vor dem Oberlandesgericht Stuttgart wegen Unterstützung der Neonazitruppe »Gruppe S.« verantworten muss. Der Mann wird jedoch weder an dieser Stelle noch im entsprechenden Abschnitt über die »Gruppe S.« mit der Organisation in Verbindung gebracht. Man begrüße, dass rechte Strukturen von Ordnungskräften bekämpft würden, so Falk Mikosch, Landessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) am Dienstag gegenüber junge Welt. Beim Verfassungsschutz jedoch, der Rechte nie wirklich bekämpft habe, »sehen wir nur geringe Chancen auf Besserung«.

Von rechten Ideologien und Personen ginge die größte Gefahr für die Demokratie aus, sagte der NRW-Geheimdienstchef Freier am Dienstag gegenüber WDR aktuell, »neben den anderen, die wir auch beobachten müssen«. Laut Bericht hat sich die Zahl der politisch motivierten Straftaten im vergangenen Jahr um 8,5 Prozent gesteigert. Von 6.543 erfassten Straftaten ist mit 3.389 der Großteil rechtsmotiviert. 1.430 sollen demnach linksmotiviert sein. 1.552 werden keinem politischen Spektrum zugeordnet. Der deutliche Anstieg in dieser Kategorie steht offensichtlich im Zusammenhang mit der neu geschaffenen Rubrik »verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates« der rechten »Querdenker«-Szene, die aus Protest gegen die Coronamaßnahmen entstanden ist. Neben dem 400 Seiten starken Verfassungsschutzbericht stellten Reul und Freier auch einen 166 Seiten langen »Sonderbericht zu Verschwörungsmythen und ›Coronaleugnern‹« vor. Darin nimmt der Inlandsgeheimdienst Erzählungen und Einschätzungen der »Querdenker«-Bewegung in den Blick.

Während im Bereich »Rechtsextremismus« die Sicherheitsbehörden selbst, laut Überschrift, »in Fokus« genommen werden, sieht der VS auf linker Seite »Entgrenzungsversuche im Antirassismus und Ansätze linksextremistischer Radikalisierung«. So habe sich die Zahl antirassistischer Veranstaltungen von 40 im Jahr 2019 verdoppelt, Veranstaltungen »die sich mit der Polizei als vermeintlichem Unterdrückungsorgan auseinandersetzten«, stünden mit 22 Veranstaltungen im vergangenen Jahr gegenüber zwei im Jahr 2019. Auf 54 Veranstaltungen habe eine »Verzahnung« der Thematiken stattgefunden. Auch die Klimaschutzorganisation »Ende Gelände« habe »Versatzstücke des linksextremistischen Antirassismus thematisiert«. Der VS setze rechten Terror und Aktivismus für Klimagerechtigkeit als zwei Extreme gleich, kritisierte Ronja Weil, Sprecherin von »Ende Gelände«, auf jW-Anfrage am Dienstag. »Vom ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen bis hin zur Finanzierung des NSU« seien die Probleme des Inlandsgeheimdienstes selbst jedoch vielfältig.