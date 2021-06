»Wir müssen hier in Europa das Schweigen brechen«

C. Hardt/imago images/Future Image Dank wütender Aktivisten erreicht der türkische Krieg gegen Kurdistan zumindest die Straße (Köln, 22.5.2021)

Sie waren vom 10. bis 14. Juni als Mitglied einer internationalen Friedensdelegation in der Autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Worum ging es bei Ihrer Reise?

Teilnehmende aus 14 Ländern wollten das Schweigen über die neue Aggression der Türkei dort brechen. Seit dem 24. April füht die türkische Armee eine Offensive einschließlich Bombardements von Dörfern mit vielen zivilen Opfern und einem Drohnenangriff auf das Flüchtlingscamp Machmur durch, bei dem drei Menschen getötet wurden. Die Türkei strebt offenbar an, auf weiteres Territorium im Nordirak vorzudringen und dieses zu besetzen. In Europa wird dieser Angriffskrieg bisher totgeschwiegen. Wir sind dorthin gefahren, um uns zu informieren und uns mit politischen Kräften zu treffen, unter anderem Parlamentariern des regionalen kurdischen Parlaments. In Europa wollen wir auf die Situation aufmerksam machen und unsere Solidarität mit der kurdischen Bevölkerung, die von diesem Angriff betroffen ist, und der kurdischen Bewegung zum Ausdruck bringen.

Normalerweise dauern die jährlichen Frühlingsoffensiven gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in den Bergen der kurdischen Provinzen der Türkei und im Nordirak nur wenige Tage. Kann es sein, dass die Regierung von Recep Tayyip Erdogan nun plant, die Region ähnlich wie Afrin im Norden Syriens völkerrechtswidrig zu besetzen?

Das ist eine außerordentlich langanhaltende Offensive mit mittlerweile mehr als 50 Tagen regelmäßiger Bombardements. Analytisch betrachtet, handelt es sich um eine expansive Strategie der Türkei. In diesem Rahmen fanden die Besetzung von Gebieten im Norden ­Syriens und nun die Eröffnung einer neuer Front im Nordirak statt. Zudem gibt es mehrere Offensiven in weiteren Regionen, wie den gemeinsamen Angriff mit der aserbaidschanischen Armee auf Berg-Karabach. Auch erhebt die Türkei Ansprüche auf Teile Armeniens sowie Gebiete im Mittelmeer.

Faktisch versucht die Türkei die westlichen Länder und die NATO-Staaten an diese expansionistische Politik sowie die Präsenz des türkischen Militärs in den südlichen Nachbarländern zu gewöhnen. Erdogan beansprucht mittlerweile Gebiete, die bis nach Mossul reichen, um Einflusszonen der Türkei nach osmanischem Vorbild durchzusetzen. Mit dieser gefährlichen Politik kommt Erdogan seinem Ziel Schritt für Schritt näher. Diese expansionistische Strategie destabilisiert jedoch die gesamte Region und bedroht das friedliche Zusammenleben der kurdischen Bevölkerung.

Augenzeugen zufolge wurden von der türkischen Armee mittlerweile mehrfach Chemiewaffen eingesetzt, um in Tunnelsysteme der Guerilla der PKK einzudringen. Normalerweise wird bei derartigen Berichten sofort die OPCW eingeschaltet. Die Regierungen in der EU drücken jedoch beide Augen zu. Konnten Sie auch Dörfer und Regionen besuchen, die von den Angriffen der türkischen Armee betroffen sind?

Nein, leider nicht. Die Regionalregierung hat uns verboten, dorthin zu fahren. Wir konnten lediglich in Erbil mit Politikern und der Bevölkerung sprechen. Man muss sagen, dass die kurdische Regionalregierung unter großem Druck steht, da es bereits mehrere türkische Militärstützpunkte auf kurdischem Territorium im Nordirak gibt. Die Türkei ist in der Region sowohl militärisch als auch ökonomisch sehr präsent. In Gesprächen mit Politikern konnten wir jedoch erfahren, dass die türkische Armee mit modernen Waffen experimentiert.

Ähnlich wie bei der Aggression gegen Berg-Karabach werden verstärkt Drohnen eingesetzt, um Bombardements ohne Bodentruppen vor Ort durchführen zu können. Es werden immer wieder Dörfer und regionale Infrastruktur, unter dem Vorwand Guerillastellungen der PKK anzugreifen, bombardiert und zerstört. Wie in Afrin wird die Zivilbevölkerung systematisch angegriffen. Objektiv betrachtet sollen hier Kurden und Jesiden vertrieben werden, um das Territorium dann militärisch zu besetzen.

Warum unterstützen die Regierungen der USA und in der EU ihrer Meinung nach diesen völkerrechtswidrigen Krieg, zumindest durch Duldung?

Es ist eindeutig, dass die Türkei sich mit diesem Angriffskrieg jenseits des Völkerrechts bewegt, da sie international anerkannte Grenzen missachtet und zudem die Zivilbevölkerung angreift und vertreibt. Die Regierungen in der EU müssen machtvoll dagegen protestieren und Druck entfalten. Dazu wollen wir mit unserer Initiative beitragen. Im Verlauf des NATO-Treffens am 14. Juni versuchte Ankara Zustimmung für seine Militäroperationen zu erhalten. Das ist nicht in vollem Umfang gelungen. Aber im Moment wird in bezug auf den Angriffskrieg im Nordirak seitens der NATO-Staaten mit einer Politik des »Laisser-faire« gearbeitet, da die Regierungen der USA und der EU gute Beziehungen mit Erdogan um jeden Preis bevorzugen und die Rolle der Türkei als des regionalen Gendarmen weiterhin für wichtig halten.

Erdogan hat der US-Regierung offiziell vorgeschlagen, eine ähnliche Rolle in Afghanistan spielen zu können. Für die Türkei ist das möglich, da die Regierung nach dem Krieg gegen den »Islamischen Staat« Tausende Islamisten als Söldner rekrutiert hat, die mittlerweile unter anderem in Libyen und in den Nachbarländern der Türkei kämpfen. Erdogan bietet »Dienste« an, um einen Teil der Arbeit der NATO zu übernehmen. Das ist der Hauptgrund, warum ihn die Regierungen Europas trotz allen Unrechts dulden. Aber das ist absolut skandalös, da die Regierung innenpolitisch absolut antidemokratisch handelt – mit Zehntausenden politischen Gefangenen – und außenpolitisch die Stabilität der gesamten Region Mittlerer Osten und der dort lebenden Menschen gefährdet.

Das »Greater Middle East Project« der USA aus dem Jahr 2000 sah bzw. sieht die Zerstückelung der Länder Irak, Syrien, Iran und Libyen entlang religions- und stammesbedingter Trennlinien vor, um eine eigenständige Politik dieser Staaten zu unterbinden. Das ist wohl bis auf im Iran ziemlich erfolgreich gelungen?

Das ist leider richtig.

Der nördliche Teil der Autonomieregion Kurdistan rund um Erbil wird von der durch die Barsani-Familie dominierten Demokratischen Partei Kurdistan (KDP) regiert, der südliche Teil rund um Sulaimanija von der Patriotischen Union Kurdistans (PUK), die die KDP für ihre Haltung kritisiert. Die KDP orientiert ihre Wirtschaftspolitik hauptsächlich am Ölhandel und den klientelistischen Interessen des Barsani-Clans. Der Aufbau einer selbständigen Volkswirtschaft, die Förderung der Landwirtschaft und des Handwerks werden vernachlässigt. Die Gesellschaftsstruktur ist erzkonservativ. Warum unterstützt die KDP ihrer Meinung nach die Angriffe der Türkei und die Bundesregierung die KDP?

Die Partei Barsanis versucht in erster Linie ihre Regierungsmacht zu erhalten. Die genannten ökonomischen Interessen spielen sicherlich im System Barsani eine große Rolle. Aber die KDP bewegt sich in einem Spannungsfeld, es gibt Widersprüchlichkeiten. Sie steht unter sehr großem Druck durch die Türkei. Der überwiegende Anteil des Erdöls der Autonomen Region wird an die Türkei verkauft, Ankara betreibt Militärstützpunkte im Nordirak. Außerdem reagiert die KDP sensibel auf Druck der US-Regierung.

Aber dort lebt eine politisch sehr pluralistische, gesellschaftlich und kulturell diverse kurdische Bevölkerung. Wir haben in Erbil mit den verschiedenen Parteien gesprochen. Der Außenminister der KDP hat sich mit uns getroffen, nachdem deutlich geworden war, dass die Delegation von der Bevölkerung, der regionalen Presse und anderen Parteien mit großer Aufmerksamkeit empfangen und begleitet wurde. Wir sprachen auch mit der Gorran-Partei, die sich dafür einsetzt, dass die PKK von der Terrorliste gestrichen wird, weil die politische Lösung für die Kurden nur durch einen Dialog zwischen allen dort agierenden Parteien zustande kommen kann. Die PKK hat mit ihrem politischen demokratischen und pluralistischen Modell eine gute Grundlage für einen derartigen Verständigungsprozess geschaffen. Die türkische Regierung versucht dagegen die Kurden gegeneinander auszuspielen. Ich denke, eine Debatte unter den Kurden ist notwendig, und ich hoffe, wir konnten und können auch weiter dazu beitragen, diese Debatte zu fördern.

In Düsseldorf wurde eine Delegation von 19 Personen, darunter Abgeordnete, Journalisten und Friedensaktivisten, von der Bundespolizei rechtswidrig an der Ausreise gehindert. Weitere 40 Teilnehmer der Delegation aus elf Ländern wurden in Erbil direkt auf dem Flughafen festgesetzt und abgeschoben. War das koordiniert?

Auch ein Parteigenosse und ich wurden zunächst in Doha (Katar) aufgehalten und an der Weiterreise gehindert. Ich konnte nach diplomatischem Druck aus Frankreich als Abgeordneter weiterreisen, mein Begleiter musste umkehren. Dass eine Delegation in Düsseldorf von der deutschen Polizei aufgehalten wurde, ist schlicht ein inakzeptabler Skandal und verkennt die Gefährlichkeit des dortigen Krieges. Dass weitere Delegationsteilnehmer in Erbil auf dem Flughafen zur Umkehr gezwungen wurden, schadet ebenfalls dem nötigen Friedensdialog. Ich denke, wir müssen hier in Europa das Schweigen brechen und dürfen den Kurden nicht den Rücken kehren. Die FKP setzt sich für sofortigen Frieden im Nordirak und die Streichung der PKK von der Terrorliste ein.

Pierre Laurent ist Mitglied der Französischen Kommunistischen Partei (FKP), Senator und Vizepräsident des französischen Senats