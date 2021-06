Städtetag warnt vor unterfinanzierten Krankenhäusern

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa Das »Fallpauschalen«-System (englisch: DRG) ist ein Grund für die Unterfinanzierung (Verdi-Kundgebung anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz, Dresden, 16.6.2021)

Berlin. Der Deutsche Städtetag fordert angesichts verschärfter Finanznöte in der Coronakrise stärkere Unterstützung für große kommunale Kliniken. »Krankenhausdefizite in ungeahnter Höhe und wegbrechende Steuereinnahmen durch Corona sind ein brisantes Gemisch«, sagte der Präsident des Deutschen Städtetags, Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), am Donnerstag. »Bund und Länder müssen die erforderlichen Mittel bereitstellen, damit kommunal getragene Großkrankenhäuser wieder auf gesunden Füßen stehen können.«

Der Städtetag warnte davor, Kommunen finanziell zu überfordern. Sonst wachse die Gefahr, dass manche keine Möglichkeit mehr sähen, große Kliniken mit erheblichem Defizit zu erhalten. »Viele Krankenhäuser sind inzwischen selbst Patient. Sie sind chronisch unterfinanziert«, sagte Jung. Dies zeige sich in der Pandemie jetzt noch stärker. (dpa/jW)