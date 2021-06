Prozess gegen Kataloniens Exregierungschef Pujol

REUTERS/Albert Gea Bereits 2017 sicherten Polizeikräfte mögliche Beweismittel aus dem Haus von Pujol in Barcelona

Madrid. Der langjährige frühere katalanische Regionalregierungschef Jordi Pujol (91) und seine sieben Kinder sowie weitere elf Angeklagte müssen sich wegen Steuerhinterziehung und anderer Delikte vor Gericht verantworten. Der Richter am Nationalgerichtshof in Madrid, Santiago Pedraz, ordnete am Mittwoch das mündliche Verfahren gegen die Angeklagten an, wie das Gericht mitteilte. Es geht um die Verheimlichung eines Millionenvermögens im Ausland, was Pujol schon vor Jahren eingestanden hatte. Pujols Frau wurde wegen Demenz nicht angeklagt.

Pujol hatte dem Widerstand gegen die Franco-Diktatur (1939–1975) angehört. Von 1980 bis 2003 war er Regierungschef Kataloniens. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten neben Steuerhinterziehung die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Urkundenfälschung sowie die Vereitelung von Vollstreckungen vor. Die Anklage fordert für Pujol eine Haftstrafen von neun Jahren. Sein ältester Sohn, Jordi Pujol Ferrusola, soll nach dem Willen der Anklage zu 29 Jahren, dessen frühere Frau Mercè Gironès zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Für die anderen Kinder lauten die Anträge auf Haftstrafen zwischen acht und 14 Jahren. Zudem ordnete der Richter an, dass Jordi Pujol Ferrusola sieben Millionen Euro und dessen frühere Frau 400.000 Euro hinterlegen müssten, um nach einer möglichen Verurteilung entsprechende Zahlungen leisten zu können. (dpa/jW)