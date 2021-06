Der Schriftsteller Jochen Schimmang erhält den mit 15.000 Euro dotierten Italo-Svevo-Preis für sein Lebenswerk. Das teilte das Literaturhaus Hamburg am Dienstag mit. Seit seinem Debütroman »Schöner Vogel Phönix« (1979) und bis zu seinem jüngsten Erzählband »Adorno wohnt hier nicht mehr« habe Schimmang darüber nachgedacht, was es heißt, Deutscher zu sein. Der Italo-Svevo-Preis wird seit 2001 an deutschsprachige Autoren verliehen, deren Werk es nach Ansicht der Jury »noch an gebührender öffentlicher Anerkennung und breiter Aufmerksamkeit ermangelt«. (dpajW)