Tausende bei rechtem Marsch in Jerusalem

Ilia Yefimovich/dpa

Jerusalem. Tausende israelische Nationalisten sind bei einem »Flaggenmarsch« durch Jerusalem gezogen. Etwa 5.000 Teilnehmer schwenkten bei der Veranstaltung am Dienstag israelische Flaggen. Bei Zusammenstößen mit der Polizei in der Nähe der Jerusalemer Altstadt waren vor dem Marsch 27 Palästinenser verletzt worden, wie der palästinensische Rettungsdienst Roter Halbmond mitteilte. Die Route sollte auch durch das muslimische Viertel der Jerusalemer Altstadt führen, was viele Palästinenser als besondere Provokation empfinden. Nach Angaben der Jerusalemer Stadtverwaltung sollten etwa 2.000 Polizisten den Marsch absichern. Die israelische Armee verlegte nach einem Bericht der Jerusalem Post zusätzliche Kräfte ins Westjordanland. Unterstützer von Ex-Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatten den nationalistischen Marsch organisiert. Israel hat den arabisch geprägten Ostteil Jerusalems 1967 besetzt. Die Palästinenser sehen ihn als künftige Hauptstadt eines eigenen Staates. Israel beansprucht dagegen ganz Jerusalem als Hauptstadt. (dpa/jW)