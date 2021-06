Türkei: Abgesetzter Bürgermeister frei

HDP

Istanbul. Ein Gericht in Ankara hat mehr als acht Monate nach der Verhaftung des damaligen prokurdischen Bürgermeisters der osttürkischen Stadt Kars, Ayhan Bilgen, seine Entlassung angeordnet. Er dürfe das Land aber nicht verlassen und müsse sich regelmäßig bei den Behörden melden, teilte seine Partei, die HDP, am Dienstag via Twitter mit. Das Gericht habe zudem die Freilassung von drei weiteren Angeklagten unter Auflagen angeordnet. Bilgen war im Oktober vergangenes Jahr verhaftet und als Bürgermeister abgesetzt worden. Der Politiker und 107 weitere Angeklagte müssen sich im Zusammenhang mit den sogenannten Kobane-Protesten in Ankara vor Gericht verantworten. Die Demonstrationen im Oktober 2014, zu denen die HDP aufgerufen hatte, richteten sich gegen die Belagerung der syrisch-kurdischen Grenzstadt Kobane durch die islamistische Miliz »Islamischer Staat«. Nach Angaben der HDP wurden bei den Protesten 43 Menschen getötet. Unter den Angeklagten sind die inhaftierten ehemaligen HDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. (dpa/jW)