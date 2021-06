Doppelter Titel

Paris. Nach ihrem sensationellen Sieg im Dameneinzel der French Open am Sonnabend gegen Anastassija Pawljutschenkowa ließ Barbora Krejcikova an der Seite ihrer Partnerin Katerina Siniakova am Sonntag den Titel im Doppel folgen. Die beiden Tschechinnen besiegten die Paarung Bethanie Mattek-Sands/Iga Swiatek mit 6:4, 6:2. Krejcikova ist die erste Spielerin seit der Französin Mary Pierce im Jahre 2000, die sowohl den Titel im Einzel als auch im Doppel gewinnen konnte. (jW)