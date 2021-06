München. Kurz vor dem letzten EM-Vorrundenspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft am Mittwoch gegen Ungarn muss die UEFA eine rasche Antwort auf die »Regenbogenfrage« geben. Die Stadt München hat ihre Forderung nach einer in sechs Farben erleuchteten Arena am Montag öffentlich formuliert. Was sicher ist: DFB-Kapitän Manuel Neuer wird gegen Ungarn erneut eine Armbinde in Regenbogenfarben tragen. Dies wurde am Sonntag von der UEFA genehmigt.(sid/jW)