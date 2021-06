Hörmanns Ende

imago images/Lindenthaler Schaut gerne weg: Bei wichtigen Themen wie dem Vorschlag einer zentralen Anlaufstelle für Opfer sexualisierter Gewalt blieb Alfons Hörmann passiv (München, 10.5.2021)

Die 16 Landessportbünde (LSB) hatten der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) klar zu verstehen gegeben, dass es so nicht weitergehen könne. Nun ist es so weit: Der insbesondere wegen seines Führungsstils in die Kritik geratene Alfons Hörmann ist als DOSB-Präsident zurückgetreten. Im Dezember sollen um ein Jahr vorgezogene Neuwahlen stattfinden, womit möglichen Tricksereien des 60jährigen ein klarer Riegel vorgeschoben wird.

Im Schatten der Fußball-EM hatte Hörmann am Mittwoch abend seinen vorzeitigen Rücktritt in einer Erklärung mit folgendem Kernsatz mitgeteilt: »Das Präsidium hat heute einstimmig entschieden, auf die angekündigte Vertrauensabstimmung zu verzichten und im Dezember vorgezogene Neuwahlen durchzuführen. DOSB-Präsident Alfons Hörmann und der Vizepräsident für Wirtschaft und Finanzen, Kaweh Niroomand, haben zudem entschieden, sich im Dezember nicht erneut zur Wahl zu stellen.« Dem CSU-Mann haben nun auch seine Beziehungen zu Parteifreund Horst Seehofer nicht mehr weitergeholfen, dessen für Sport zuständiges Bundesministerium des Innern (BMI) mittlerweile pro Jahr knapp 300 Millionen Euro für die Sportförderung berappt – sein substantiell größter Erfolg.

Damit beendet ein Scherbengericht aus den eigenen Reihen eine Präsidentschaft, die Ende 2013 wegen Dachziegeln schon unglücklich begann. Genauer: Hörmann, vormaliger Vorstandsvorsitzender der Creaton AG, wurden illegale Preisabsprachen in der Tondachziegelbranche vorgeworfen. Er kam damals vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf mit einem Bußgeld von 150.000 Euro glimpflich davon. Schon zu dieser Zeit wurde gemunkelt, ob ein solcher Wirtschaftsmann als Kopf der größten Sportorganisation wohl glaubhaft für Fairness und Fairplay würde einstehen können. Doch der Kandidat hatte Glück: Es mangelte an personellen Alternativen, nachdem Vorgänger Thomas Bach ins höchste Amt des Internationalen Olympischen Komitees gewählt wurde und der nationale Dachverband mit seinen rund 27 Millionen Mitgliedern einen Nachfolger brauchte.

Statt bei elementaren Themen wie den Sportstätten forsch als erster Lobbyist im Lande voranzugehen, überwogen bei Hörmann Kleinmut und Kleingeist. Bei wichtigen aktuellen Themen wie dem Vorschlag von »Athleten Deutschland« nach einer zentralen Anlaufstelle für Opfer sexualisierter Gewalt zeigte er sich passiv. Schlimmer: Dieses Projekt wird bis heute verhindert.

Fast folgerichtig musste der Dachverband bei soviel »kleinem Karo« gesellschaftspolitisch an Einfluss verlieren. Ging es um die Belange der sportlichen Basis, wurde der DOSB von der Bundespolitik sukzessive ignoriert, übersehen und überhört. Das wurde besonders in der Pandemie auffällig, als beispielsweise der Gesundheitsausschuss des Bundestages DOSB-Vertreter zur Anhörung in Sachen Infektionsschutzgesetz gleich mehrmals erst gar nicht einlud.

Es ist bezeichnend, dass Hörmanns vorzeitiger Abgang von Beschwerden der Belegschaft über seinen Führungsstil und ein »Klima der Angst« in der Sportzentrale ausgelöst wurde und nicht von Fragen rund um Verlust von Bedeutung und Einfluss des von ihm geführten Dachverbandes, die möglicherweise schwerer wiegen als ein geworfener Stift, rüde präsidiale Rhetorik oder Verstöße gegen die Maskenpflicht. Hörmanns Ära wird als eine in die Sportgeschichte eingehen, in der der organisierte Sport sein Koordinatensystem und damit sein Profil verlor und der Mann an der Spitze nicht nur wegen Stilfragen um Längen hinter früheren Präsidenten wie Willy Weyer, Hans Hansen oder Manfred von Richthofen zurückblieb. Ins Intermezzo des Bayern gehören ebenfalls eine Spitzensportreform, die ihren Namen nicht verdient, sowie mehrere verpatzte Olympiabewerbungen. Es ist diese ernüchternde Bilanz, die vorgezogene Neuwahlen begründet. Der anonyme Aufschrei von Mitarbeitern bot für eine »träge Masse« nur den Anlass, um in Schwung zu kommen. Alfons Hörmann indes könnte zu Hause im Bayrischen neu durchstarten. Sein erster Anlauf um den Posten des Landrates im Oberallgäu war im Frühjahr 2020 gescheitert.