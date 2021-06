Streik rückt näher

Simon Zamora Martin Bei Gorillas wird gestreikt, bei Vivantes und in der Charité könnte es bald soweit sein. Kundgebung der Berliner Krankenhausbewegung und von Unterstützern am Freitag vor dem Urbankrankenhaus in Berlin

Die Uhr tickt für den Berliner Senat. Ein Drittel des Ultimatums ist verstrichen, ohne dass die von der »Berliner Krankenhausbewegung« geforderten Tarifverträge unterzeichnet wurden. Trotz Temperaturen von 35 Grad versammelten sich vergangenen Freitag mehr als 300 Personen unter der sengenden Sonne vor dem Kreuzberger Klinikum Am Urban, um ihrer Androhung eines Erzwingungsstreiks Nachdruck zu verleihen.

Als Leonie in der Rettungsstelle am Urban-Krankenhaus anfing zu arbeiten, waren sie noch sieben Pflegekräfte. Heute müssten sie mit nur noch vier Personen mehr Arbeit schaffen, erzählt die Pflegerin in einer Rede am Freitag. Ihre Stimme fängt an zu beben, als sie von einem ganz normalen Arbeitstag berichtet. Wie sich Patienten, die seit fünf Stunden auf eine Behandlung warten, einnässen, weil die Pflegekräfte – von Notfall zu Notfall springend – es nicht schaffen, sie zur Toilette zu begleiten. Viele Kollegen überlegen, nach der Pandemie die Arbeit aufzugeben. Damit sich die Situation nicht noch weiter verschlimmert, müsse es endlich wirkliche Verbesserungen geben statt nur warmer Worten und Applaus. Deshalb fordert die »Berliner Krankenhausbewegung«, dass vor den Wahlen zum Abgeordnetenhaus neue Tarifverträge für die Beschäftigten des kommunalen Krankenhauskonzerns Vivantes und des Uniklinikums Charité unterzeichnet werden. Es geht um den Tarifvertrag »Personalbemessung«, der einen sanktionierten Pflegeschlüssel festlegt und die Bezahlung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) für alle Beschäftigen vorsieht, um die Tarifflucht an den Krankenhäusern zu beenden.

»Ich bin nicht gekommen, um leere Versprechen zu machen«, verkündet die Kandidatin der Grünen für das Amt der Oberbürgermeisterin, Bettina Jarasch. »Ich bin hier, um zuzuhören.« Und sie sei auch nur als Person auf der Kundgebung, die nach den Wahlen Verantwortung übernehmen möchte, nicht jetzt. Die Beschäftigten antworten mit lauten Buhrufen. Sie verlangen von der »rot-rot-grünen« Regierung, dass sie noch vor den Wahlen für eine Unterzeichnung der Tarifverträge bei den landeseigenen Krankenhäusern sorgt. Die Rede der möglicherweise nächsten Bürgermeisterin wirkt jedoch eher wie eine Drohung, als eine Solidaritätserklärung. Die Regierung hätte lediglich angefangen, die Haushaltslöcher zu stopfen. Am Dienstag möchte der Senat den neuen Haushaltsentwurf für 2022/2023 beschließen, nach dem infolge der Coronapandemie nicht nur bei Investitionen gespart werden soll, sondern vor allem am Personal. Jarasch verwies darauf, dass es eine andere Bundesregierung bräuchte, um eine andere Finanzierungsgrundlage für Krankenhäuser durchzusetzen.

Neben Patientenbündnissen mobilisierten auch »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« und gewerkschaftliche Gruppierungen anderer Betriebe zu der Kundgebung vor dem Urban-Krankenhaus. Hüseyin, einer der im Arbeitskampf befindlichen Fahrer des Lieferdienstes »Gorillas«, zog gegenüber jW eine zwiespältige Bilanz. Sein mit den Beschäftigten vereinbarter Redebeitrag sei im letzten Moment von einem Verdi-Sekretär aus dem Programm gestrichen worden.

Betriebsrat Thomas Pottgießer mahnt die »rot-rot-grüne« Regierung: »Ein Drittel der Zeit des Ultimatums habt ihr schon verstreichen lassen!« Wenn bis zum 20. August kein Tarifvertrag »Personalbemessung und TVöD für alle« unterzeichnet wird, werden die Berliner Krankenhäuser in den Erzwingungsstreik treten. Das Urban-Krankenhaus sei für einen Kampf gut aufgestellt. Mehr als 70 Prozent der Belegschaft hätten sich dazu bereiterklärt.