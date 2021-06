Es wird ernst

Mit einiger Verzögerung ist die »#MeToo«-Debatte in der Deutschrapszene angekommen. Nachdem vorige Woche die Influencerin Nika Irani Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Rapper Samra erhoben hatte, wird vor allem in den sozialen Medien unter dem Hashtag »DeutschrapMeToo« über sexualisierte Gewalt in der deutschen HipHop-Szene diskutiert. Viele Betroffene berichten von ähnlichen Erfahrungen mit Rapstars, sie kritisieren die Duldung und Rechtfertigung von Übergriffen und Machtmissbrauch. Derweil hat Samra die Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe niemanden vergewaltigt, erklärte er am Freitag auf Instagram. Das Major-Label Universal Music Germany erklärte ebenfalls am Freitag, die Zusammenarbeit mit dem Rapper »bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen zu lassen«. (dpa/jW)