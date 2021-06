Rechtes Musterbeispiel

Das Internationale Auschwitz-Komitee hat die Entscheidung der Rostocker Bürgerschaft, ein Konzert des Sängers Xavier Naidoo zuzulassen, kritisiert. »Die Vorgänge um das in Rostock geplante Konzert des Sängers sind ein Musterbeispiel dafür, wie der demokratische Staat und seine Institutionen von diesen Kreisen vorgeführt wird, wenn demokratische Parteien in der Abwehr gegen rechtsextreme und antisemitische Kräfte nicht gemeinsam handeln«, sagte der Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, am Montag in Berlin. Am vergangenen Mittwoch waren die Partei Die Linke und die SPD mit einem Antrag gescheitert, einen ursprünglich für den 22. August geplanten Auftritt nicht zuzulassen. (dpa/jW)