Schlappe für Le Pen

Christian Hartmann/Pool/Reuters Mehr als 66 Prozent der Wahlberechtigten sahen keinen Anreiz, ihren Stimmzettel in eine Urne zu werfen

An den Regional- und Départementwahlen in Frankreich hat sich am Sonntag nur ein Drittel der rund 47,5 Millionen Wahlberechtigten beteiligt. Mehr als 66 Prozent verweigerten nach ersten Schätzungen des demoskopischen Instituts Ipsos die Stimmabgabe. Verlierer des ersten Wahlgangs sind vor allem die Faschisten des Rassemblement National (RN) und die Partei von Staatschef Emmanuel Macron, die 2016 gegründete Bewegung La République en Marche (LREM). »Gewinner« des ersten Wahldurchgangs, dem am kommenden Sonntag die zweite Tour folgen wird, sind nach erster Einschätzung die bürgerliche Rechte und deren in den Regionalräten bereits seit 2015 amtierenden Kandidaten.

Selbst der in den vergangenen zwei Jahrzehnten bei der Mobilisation seiner Anhänger besonders erfolgreiche RN und dessen Führerin Marine Le Pen unterbot die Prognosen der Meinungsforscher. Vor Auszählung aller Stimmen schätzte Ipsos den Verlust der Faschisten am späten Sonntag abend auf rund zehn Prozent. Von den fast 28 Prozent vor sechs Jahren blieben Le Pens Partei nur noch rund 19 Prozent. Macrons LREM stagniert auf nationaler Ebene mit rund zehn Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Linke brachte es landesweit auf 15,6 Prozent, die Grünen stehen bei knapp 13 Prozent, Jean-Luc Mélenchons La France Insoumise (LFI) blieb mit knapp sechs Prozent erneut weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Le Pens neue Strategie, die Listen ihrer Partei auch für Spitzenkandidaten der bürgerlichen Rechten zu öffnen und auf diese Weise deren über Jahrzehnte erfolgreichen »Barrage« – den bei Wahlen regelmäßig propagierten »Damm gegen den Front National« – und nun den Rassemblement – zu umgehen, schlug offensichtlich fehl. Auch Thierry Mariani, der aus der UMP des früheren Staatschefs Nicolas Sarkozy kommt und die Liste der faschistischen Rechten ohne Parteibuch anführt, kam in der Region Provence-Alpes-Côtes d’Azur nicht über 35,5 Prozent hinaus. In dieser Region werden in einer Woche der gegenwärtige Amtsinhaber und Spitzenkandidat der bürgerlich-rechtskonservativen Liste, Renaud Muselier (33,3 Prozent), und der Kandidat der ökologisch-linken Liste, Jean-Laurent Félizia (18,2 Prozent), erneut gegen ihn antreten.

Problemlos schaffte es die bürgerliche Liste, sich im Norden des Landes, den Hauts-de-France, an die Spitze zu setzen. Der seit 2015 amtierende Vorsitzende des Regionalrats, Xavier Bertrand, erreichte im ersten Durchgang mehr als 42 Prozent und ließ den RN-Bewerber Sébastien Chenu weit hinter sich. Mit 24,5 Prozent verlor Chenu mehr als 16 Prozent der Stimmanteile, die seine Chefin Le Pen dort vor fünf Jahren eingefahren hatte. Interessant ist, dass sich sowohl Le Pen als auch Bertrand in einem Jahr gegen Macron um die Präsidentschaft bewerben wollen. Die linke Liste in den Hauts-de-­France – eine Allianz des Parti Socialiste, der Ökologen der EE-LV, der Kommunisten und LFI – kam mit ihrer Spitzenkandidatin Karima Delli (EE-LV) auf etwas mehr als 18 Prozent.

Die Stimmabgaben in den Regionen und Départements folgen in Frankreich einem reinen Verhältniswahlrecht. Sofern im ersten Durchgang in einer Region keine Liste die absolute Mehrheit bekommen hat, kommt es eine Woche später zum zweiten. Voraussetzung für die Teilnahme: Die Liste muss beim ersten Mal ein Resultat von mindestens zehn Prozent der Stimmen erreicht haben. Bei der zweiten Tour genügt für den Sieg die einfache Mehrheit. Die Liste mit den meisten Stimmen erhält darüber hinaus einen Bonus von 25 Prozent der zur Verfügung stehenden Sitze im Regional- oder Départementsrat.