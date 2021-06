Für kleinere Klassen

Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa Mit dem Vorhaben soll die Belastung von Kindern und Lehrern gemindert werden

Die Bildungsgewerkschaft GEW betritt Neuland: In Berlin fordert sie Finanzsenator Matthias Kollatz und Bildungssenatorin Sandra Scheeres (beide SPD) dazu auf, über einen Tarifvertrag »Gesundheitsschutz« zu verhandeln. Mit ihm will die GEW erstmals direkten Einfluss auf die Größen der Schulklassen nehmen. Am Montag stellte sie ihren Plan der Öffentlichkeit vor, von dem allgemeinbildende und berufsbildende Schulen betroffen wären.

»Kleinere Klassen sind das Ziel unseres Tarifprojekts Gesundheitsschutz«, erklärte Tom Erdmann, Vorsitzender der GEW in Berlin. Für Deutschland sei das Vorhaben ein Novum, sagte er weiter. Es gebe aber zum Beispiel mit Norwegen internationale Vorreiter, die gute Erfahrungen damit gemacht hätten.

Mit dem Vorhaben will die Gewerkschaft die Arbeitsbelastung der Lehrer senken; in ihren Augen ist die Klassengröße die wirksamste Stellschraube dafür. »Weniger Lärm, weniger Vor- und Nachbereitung, weniger Korrekturaufwand – Entlastung entsteht durch kleinere Lerngruppen, das sagt die Praxiserfahrung der Kollegen«, erklärte Anne Albers, bei der GEW zuständig für Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik. In kleineren Klassen bleibe mehr Zeit für die Kernaufgaben von Lehrern: Unterricht, Beziehungsarbeit, individualisierte Förderung.

Wie viele Schüler in einer Klasse sind, wird in Deutschland noch per Verordnung festgelegt. Die GEW dringt nun darauf, dass angestellte Lehrer in dieser Frage nicht wie Beamte behandelt werden, zumal sich in Berlin knapp 70 Prozent der Lehrkräfte in einem Angestelltenverhältnis befinden. »Gewerkschaften sind aber bei Tarifbeschäftigten anders als bei Beamten nicht darauf beschränkt, nur die Folgen einer verfehlten Bildungspolitik zu kritisieren, sie können auch vorbeugend Arbeitsentlastungen in Tarifverträgen regeln«, erklärte Udo Mertens, wie Albers zuständig für Beamten- und Angestelltenpolitik. Mit dem Tarifprojekt fordere man nur, was selbstverständlich sein sollte: gute Arbeitsbedingungen in Tarifverträgen festzuschreiben.

Bis nach den Sommerferien wolle man jetzt auf eine Antwort der beiden Senatoren warten. »Falls notwendig, werden wir dann zu ersten Aktionen kommen«, sagte Mertens. Ob berlinweite Protestaktion oder Streik – laut Umfrage sind die Lehrer zu vielem bereit.

Woher die zusätzlichen Lehrer kommen sollen, die man für kleinere Klassen bräuchte, konnten die Gewerkschafter nicht sagen. Aus ihnen sprach vor allem die Hoffnung, dass bessere Arbeitsbedingungen mehr Menschen in den Lehrerberuf zögen. Albers sagte, wenn der Beruf nicht mehr als so belastend wahrgenommen werde, dann würden vielleicht auch mehr Teilzeitkräfte wieder in Vollzeit wechseln. Mertens betonte, es sei ohne Frage ein langwieriger Prozess, aber irgendwann müsse man damit anfangen.

Skeptisch stehen die Gewerkschafter dem Vorschlag der Sozialdemokraten gegenüber, mehr angestellte Lehrer zu verbeamten. Das sei kein Allheilmittel, betonten sie, zumal es auch keinen empirischen Beleg dafür gebe, dass viele junge Lehrer aufgrund des fehlenden Beamtenstatus abwanderten.