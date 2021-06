Keine Systemkritik

Kay Nietfeld/dpa Die Oppositionsrolle soll sich Die Linke abschminken, meint Kovorsitzende Susanne Hennig-Wellsow (Berlin, 19.6.2021)

Mit dem Satz »Sie wollen regieren« fasste die Tageszeitung am Montag ebenso bündig wie zutreffend den Wahlparteitag der Partei Die Linke am Wochenende zusammen. Tatsächlich hatten Anträge, die so etwas wie Systemkritik im Programm zur Bundestagswahl unterbringen wollten, bei den 574 Delegierten keine Chance. So wurde der Antrag, schon in der Präambel klarzustellen, dass Die Linke eine Überwindung des Kapitalismus anstrebe, am Sonntag mit großer Mehrheit abgelehnt. Was sich als Hindernis für eine Koalition mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen erweisen könnte, sollte nach dem Willen der Mehrheit – und dem der Parteiführung – offenbar nicht ins Programm finden. So stimmte eine deutliche Mehrzahl von 67 Prozent der Delegierten gegen einen Antrag, Die Linke auf die Oppositionsrolle festzulegen.

Zu dieser Stimmung passte, dass die Parteikovorsitzende Susanne Hennig-Wellsow in den Berliner Reinbeckhallen, von denen aus die Onlineveranstaltung dirigiert wurde, zum Auftakt eine eher gefühlige Rede hielt. Sie forderte etwa dazu auf, »mit dem Herzen Politik zu machen«. Dass einige inhaltliche Forderungen im Wahlprogramm dennoch radikal wirken, liegt eher an der Kontrastwirkung zu denen der anderen Parteien – also daran, dass die sich längst in den neoliberalen Mainstream eingeordnet haben.

Klare Schwerpunkte des Programms, das den Titel »Zeit zu handeln. Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit« trägt, sind die Sozialpolitik und eine sozial verantwortbare Klimapolitik. Kernforderungen im Sozialen: ein Mindestlohn von 13 Euro die Stunde, eine solidarische Mindestrente von 1.200 Euro, ein garantiertes Mindesteinkommen in gleicher Höhe, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und eine Steuerreform, die höhere Einkommen belastet. »Wir wollen die Superreichen und Profiteure der Krise zur Kasse bitten«, erklärte die Kovorsitzende Janine Wissler, auch eine der beiden Spitzenkandidaten zur Wahl, in ihrer Rede. Beschlossen wurden auf dem Parteitag auch Forderungen nach einem bundesweiten Mietendeckel und mehr Pflegepersonal.

Im Bereich Klimapolitik fordert das Programm einen sozial-ökologischen Umbau der Gesellschaft. Der Kohleausstieg soll bereits 2030 abgeschlossen, spätestens bis 2035 Klimaneutralität erreicht sein, und das ohne die unteren und mittleren Einkommen durch hohe CO2-Preise zu belasten. »Die Linke ist jetzt ganz offiziell die einzige Partei für Klimagerechtigkeit in Deutschland«, erklärte Lorenz Gösta Beutin, Klimapolitiker der Linksfraktion im Bundestag, am Montag gegenüber jW. Das Programm zeige, dass »echter Klimaschutz« nur ohne die Union gehe, »die den Klimaschutz seit Jahren bekämpft und verschleppt«. Als Partei der Klimagerechtigkeit werde sich Die Linke »für eine Klimapolitik von links stark machen, die auf intelligentes Klimaordnungsrecht setzt statt auf eine Preisschlacht für Öl, Benzin und Gas«.

Außenpolitisch bleibt die Partei bei ihrer im Erfurter Parteiprogramm festgeschriebenen Ablehnung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Vorstöße von Matthias Höhn, sicherheitspolitischer Sprecher der Fraktion, und anderen, diese Haltung aufzuweichen, kamen aus formalen oder inhaltlichen Gründen gar nicht erst zur Abstimmung. Tobias Pflüger, verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion, zeigte sich mit dem Ergebnis gegenüber jW am Montag zufrieden. Es habe sich gezeigt, dass Abweichungen vom Erfurter Programm in diesem Punkt beim Parteitag »keine Chance hatten«.

Mit einem Aufruf zur Geschlossenheit hatte Hennig-Wellsow den Parteitag am Sonnabend eingeleitet. Dabei zeigte sich, dass die Parteiführung im Konflikt mit dem »Problempaar« Wagenknecht/Lafontaine offenbar eine Doppelstrategie fährt. Auf die Debatte um das Buch »Die Selbstgerechten« der Exfraktionschefin Sahra Wagenknecht ging Hennig-Wellsow mit keinem Wort ein. Vielmehr sprach sie über einen Besuch, den sie dem saarländischen Fraktionschef Oskar Lafontaine einen Tag vor dem Delegiertentreffen abgestattet hatte. Dieser hatte vor zwei Wochen vor dem Hintergrund eines Streits mit dem wieder für den Bundestag nominierten saarländischen Bundestagsabgeordneten Thomas Lutze dazu aufgerufen, Die Linke im Saarland nicht zu wählen.

»Ich war gestern bei Oskar, in der tiefen Überzeugung, dass wir miteinander reden müssen«, erklärte die Koparteichefin. Sie und Lafontaine kämen zwar aus unterschiedlichen Milieus, könnten aber dennoch »solidarisch für gemeinsame Ziele kämpfen«. Tatsächlich lenkte Lafontaine, der die Parteiführung dafür kritisiert hatte, nicht in den Streit im Saarland eingegriffen zu haben, nach dem Besuch ein. »Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um wieder in den Bundestag zu kommen«, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Die Auseinandersetzungen in seinem Landesverband seien »ein Sonderfall, der mit der Linken insgesamt nichts zu tun hat«.