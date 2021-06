Unblock Cuba!

nik/jW

Mehr als 72.000 Unterschriften hat die Havanna-Initiative am Montag in Berlin der Vertretung der EU-Kommission überreicht. In der Petition wird die Aufhebung der gegen Kuba verhängten US-Blockade gefordert. Der Zeitpunkt der Übergabe sei mit Blick auf die für Mittwoch in der UN-Generalversammlung geplante Abstimmung über eine von Kuba eingebracht Resolution gewählt, sagte der Filmemacher Hans-Peter Weymar (2. v. r.), einer der Gründer der Initiative, gegenüber jW. »Auf verschiedenen Ebenen« müsse etwas getan werden, damit »diese Blockadepolitik endlich, endlich beendet wird«. (jW)