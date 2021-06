Christian Charisius/dpa Óscar Tabárez – »El Maestro« – hat den Fußball in Uruguay an die Weltspitze zurückgeführt

Die Liste der zehn Trainer des seit einer Woche ausgespielten südamerikanischen Fußballkontinentalturniers Copa América zeigt vor allem eines: Graue Schläfen sind kein Makel. Während in Europa die Trainer immer jünger werden und viele auch als Dressman durchgehen würden, setzen die südamerikanischen Verbände noch auf den guten alten Fußballehrer, den Veteran der tausend Schlachten. Nur Argentiniens Trainer Lionel Scaloni (43) sowie der venezolanische Trainer Boliviens, César Farías (48), haben weniger als ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel.

Oscar Washington Tabárez (74) wird sogar liebevoll »El Maestro« genannt. Er war schon bei der WM 1990 Nationaltrainer Uruguays und ist es seit 2006 wieder. 2011 wurde er von der International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) zum Weltnationaltrainer gewählt. Im Jahr darauf erhielt er von der UNESCO die Auszeichnung als »Meister des Sports«, wegen seiner Verdienste, den Sport als »Mittel zur sozialen Integration« zu nutzen. Man kann sagen, Uruguay hat ein Projekt, und das ist in Südamerika eher nicht die Regel. Tabárez hat das kleine Land am Río de la Plata, das etwa so viele Einwohner hat wie Berlin, in die Weltspitze zurückgeführt, ihm die Würde zurückgegeben. Die Bolzplätze in Uruguay sind fast alles Schotterplätze. Dort findet man die großen Talente. El Maestro tat es. Wenn Uruguay diesen Samstag (2 Uhr MESZ) in der Copa América im Stadion Mané Garrincha der Hauptstadt Brasília gegen Argentinien debütiert, ist es bereits das 213. Länderspiel von Tabárez als Trainer der Charrúas. Joachim Löw (193) wird ihn nicht mehr einholen können. Tabárez bezeichnet sich selbst als Bewunderer des »Low profile« und der Verlierer. Das klingt nach Lebensweisheit!

Der eingangs erwähnte César Farias schaffte es 2011 als erster venezolanischer Trainer in die Top ten der IFFHS-Rangliste (8. Platz). Zwischen 2007 und 2013 revolutionierte Farías den venezolanischen Fußball. Er qualifizierte die Junioren seines Landes für die U-20-WM 2009 in Ägypten und erreichte auf Anhieb das Achtelfinale. Bei der ­Copa América 2011 in Argentinien erreichte Venezuela, angeführt von dem damaligen Gladbacher Juan Arango, das Halbfinale. Farías dirigierte auch in Mexiko, Indien, Paraguay und Bolivien, wo er 2016 mit Club The Strongest aus La Paz Meister wurde. Seit 2019 ist er hauptamtlicher Nationaltrainer Boliviens, das am Freitag abend (23 Uhr MESZ) in der Arena Pantanal von Cuiabá (Mato Grosso) unbedingt gegen ­Chile gewinnen muss, um noch realistische Chancen auf das Viertelfinale zu haben.

Als Lionel Scaloni vor drei Jahren die argentinische Albiceleste übernahm, war er aus zwei Gründen umstritten. Der eine war, dass er keinerlei Berufserfahrung als Trainer hatte, außer der Assistent von Jorge Sampaoli beim FC Sevilla gewesen zu sein. Dabei ging es Sampaoli wohl vor allem darum, dass Scaloni die spanische Liga aus dem Effeff kannte, wo er als Spieler große Erfolge mit Deportivo La Coruña gefeiert hatte. Zum anderen lebt Scaloni nicht in Argentinien, sondern auf Mallorca, wo ihn die silberländischen Journalisten mal kreuzweise können. Woran erinnert das? An den Amtsbeginn von Jürgen Klinsmann … Scalonis Assistenten sind Pablo Aimar (Messis großes Vorbild als Spieler) und Bayern-München-Bezwinger Walter Samuel. Beide sogenannte Pekerman-Boys, den man fußballerischen Sachverstand kaum absprechen kann. Können sie dabei mithelfen, dass Argentinien nach 28 Jahren wieder einen offiziellen Titel gewinnt?

Wie schon bei der letzten Edition der Copa vor zwei Jahren ist die Mehrheit aller Trainer Argentinier. Ricardo »El Tigre« Gareca (63) hat seit 2015 die Zügel Perus in der Hand. Bei der Copa América 2015 gewann er mit den Inka-Kickern Bronze, qualifizierte sie nach 36 Jahren wieder für eine WM, und vor zwei Jahren standen sie sogar im Finale der Copa gegen Brasilien. Bielsa-Schüler Eduardo Berizzo (51) ist seit 2019 Trainer Paraguays und soll die lahmende Albirroja wieder auf WM-Kurs bringen. Bei Chile war er der Assistent Bielsas, bei Sevilla löste er Sampaoli ab, verlor seinen Job aber nach einer Prostatakrebsdiagnose. Gustavo Alfaro (58) trainiert Ecuador. Ursprünglich sollte den Job Jordi Cruyff machen. Corona kam dazwischen. Zuletzt trainierte Alfaro die Boca Juniors. Er gilt als Sicherheitsfanatiker.