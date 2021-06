Kampfansage an Rechte

Alex Bona/imago images/ZUMA Wire Fatale Entwicklung in der EU: Protest gegen verschärftes Abtreibungsrecht in Polen (Krakau, 2.11.2020)

Für Aufregung sorgt bei christlichen Fundamentalisten und ihren konservativen Verbündeten, die sich selbst – im scharfen Kontrast zu ihren eigentlichen Positionen – Lebensschützer nennen, eine Abstimmung im EU-Parlament nächste ­Woche. Am 23. Juni steht ein Antrag »zu der Lage im Hinblick auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte in der EU im Zusammenhang mit der Gesundheit von Frauen« in Brüssel auf der Tagesordnung – kurz Matic-Bericht, benannt nach dem Berichterstatter Predrag Fred Matic.

Für Aufregung sorgt der Antrag zu Recht, fordert er doch genau das, was für Reaktionäre unterschiedlicher Ausrichtung ein Alptraum ist: die Wahrung und Gewährleistung des Rechts auf eigene Entscheidungen in bezug auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit sowie des Rechts »auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung, Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung« und die dafür notwendigen Mittel bereitzustellen, »damit der Genuss der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte für jeden möglich ist«. Kurzum: Menschen sollen selbst entscheiden, ob sie schwanger sein wollen oder nicht, Zugang zu den notwendigen Mitteln für diese Entscheidung bekommen, ihre Sexualität frei ausleben können und Wissen, das dafür erforderlich ist, soll vermittelt werden. Eine Absage also an patriarchale Kon­trolle, die zentral für das Weltbild derer ist, die Gesellschaft nur in abgeschlossenen Einheiten wie Nationalstaat und Kleinfamilie denken können.

Der Matic-Bericht kann außerdem als Neuauflage des Entschließungs­antrags der portugiesischen Abgeordneten Edite Estrela verstanden werden, der 2013 zu heftigen Debatten und einer knappen Abstimmung geführt hatte. Damals war es der konservativen Rechten gelungen, gegen den Antrag, der ebenfalls die Sicherstellung des Rechts auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung in der EU verankern wollte, zu mobilisieren. Dass nun ein neuer Anlauf genommen wird, ist auch eine Kampfansage: Zeiten ändern sich, Mehrheiten auch, und wir machen weiter. Da sogar die konservative Fraktion bei den Verhandlungen von Irin Frances Fitzgerald vertreten wird, sind die »Lebensschützer« beunruhigt. Fitzgerald hatte sich nach der Verschärfung des Abtreibungsverbots in Polen klar positioniert und von einer »europäischen Schande« gesprochen.

Wird der Antrag angenommen, hat auch Deutschland Hausaufgaben zu erledigen. Berlin müsste die Gesetzgebung zu Schwangerschaftsabbrüchen in Einklang mit internationalen Menschenrechtsabkommen bringen. Das hieße unter anderem die Abschaffung der Beratungspflicht, die für einen straf­freien Abbruch Voraussetzung ist, und die Übernahme der Kosten von Schwangerschaftsabbrüchen.

Diese Hausaufgaben liegen allerdings seit Jahren auf dem Tisch: Regelmäßig kritisiert der UN-Frauenrechtsausschuss (CEDAW-Ausschuss) die Bundesregierung für Hürden im Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Immer wieder kontert die Bundesregierung, dass sie keinen Handlungsbedarf sieht. Die Aufforderung durch das EU-Parlament würde an sich wohl wenig bewegen, aber: Sie gibt all denjenigen einen Bezugspunkt, die seit Jahren dafür kämpfen, dass Abbrüche endlich entkriminalisiert werden und die Versorgung Teil der regulären Gesundheitsversorgung wird.

Und: Es wäre ein weiterer Schlag gegen die konservative Hegemonie, die es auf der politischen Ebene des deutschen Nationalstaats noch gibt. Druck gibt es sowohl von unten durch Bewegungen für das Recht auf selbstbestimmte Schwangerschaft und reproduktive Gerechtigkeit als auch »von oben« in Form von UN-Menschenrechtsabkommen. Ein klares Bekenntnis der EU in dieser Frage könnte die Bundesregierung etwas mehr unter Zugzwang setzen als die von ihr nicht ernstgenommenen Menschenrechtsabkommen.