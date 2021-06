Durst ist schlimmer als Heimweh

MARTIN SIGMUND martinsigmund.com Auffahrend wie die Partitur: Die kraftvolle Minnie (Anja Kampe)

Zweifellos hat es Gründe, dass »La Fanciulla del West« zu den nur selten gespielten Opern Puccinis gehört. Der sehr lange erste Akt ist dramaturgisch nicht so punktgenau kalkuliert wie die berühmteren Opern. Fast vollständig fehlen eingängige Melodien. Auch sonst sind Puccinis Arien selten lang. Oft gewinnen sie ihre Spannung daraus, dass wenig Zeit bleibt und Unheil droht. In der »Fanciulla« aber sind sie kaum als solche auszumachen. Die Harmonik ist dafür geschärft, und die instrumentale Klangmischung wird wichtiger als die Melodie.

Puccini ist bei oberflächlichen Hörern für seine Sentimentalität beliebt bzw. berüchtigt. Dabei stellt er das Sentimentale wiederholt aus, um es zugleich schon als Scheinhaftes zu entlarven. Analog zeigt Regisseurin Lydia Steier zu Beginn eine Gruppe von Goldgräbern mit vielen klug gesetzten Einzelheiten als instabile Menge. Als einer der Goldgräber das Heimweh nicht mehr erträgt, sammeln die anderen voller Mitleid Geld für die Heimreise; als ein anderer sich als Falschspieler herausstellt, will man ihn augenblicklich am Galgen baumeln sehen. So schnell aber die herzensguten Burschen ­bedrohlich werden, so rasch lassen sie sich – zunächst – auch wieder besänftigen.

Miese Verhältnisse

David Zinns Bühnenbild zeigt keine Goldgräbersiedlung aus der Handlungszeit der 1860er Jahre, sondern zeichenhaft eine x-beliebige Kneipe in einem zeitlosen US-amerikanischen Westen: Die Verhältnisse waren mies und sind mies. Allmählich treten die Hauptfiguren in den Vordergrund. Der Sheriff Rance, facettenreich gespielt und musikalisch äußerst präzise artikuliert von Michael Volle, ist kein übler Kerl, spendet für den Heimkehrer und rettet sogar dem Falschspieler das Leben. Unglücklicherweise ist er in Minnie verliebt, die Barbesitzerin, personifizierte Hoffnung aller Goldgräber.

Der Hoffnung bringt es zum einen Geld ein. Wer auch nur einen vagen Hinweis bekommt, ihr Auserwählter zu sein, spendiert eine Runde Whiskey. Vor allem jedoch hat sie zivilisierende Wirkung. Solange alle wähnen, geliebt zu sein, verhalten sich unter Minnies Blick alle halbwegs friedlich. Doch Rance zwingt sie zur Entscheidung. Unmittelbar nachdem er zurückgewiesen worden ist, taucht ein Fremder auf, der unübersehbar Minnies Gunst genießt. Doch dann erfährt Rance, dass dieser Gast der Anführer einer berüchtigten Bande ist, die die hart erarbeiteten Funde der Goldsucher rauben will.

In einem kleinen Rechteck

Eine Frau zwischen zwei Männern, das ist ein konventioneller Opernstoff. Hier entsteht daraus eine Auseinandersetzung um Liebe und Besitz, in der die Position aller Beteiligten fragwürdig wird und auch Minnie im Wortsinne (nämlich bei einer Pokerpartie) falschspielt. Noch mehr als sonst bringt Puccini seine Figuren in Situationen, in denen moralische Eindeutigkeit verlorengeht. Steiers Personenführung erhellt die Vorgänge. Am besten gerät der zweite Akt, der freilich der dramaturgisch konzentrierteste ist. Im engen Raum von Minnies Hütte stoßen die Hauptfiguren unentrinnbar aufeinander. Das Bühnenbild zeigt dies in einem kleinen Rechteck inmitten einer großen, dunklen, von einem Schneesturm durchtosten Fläche.

Wo sich Steier auf die Qualität des Werks verlässt, gelingt ihre Arbeit. Zu Beginn des dritten Akts aber erfindet sie ziellose Gewalt, um die Verwahrlosung der von Minnie verlassenen Goldgräber hervorzuheben. Irgendwer wird gehenkt, irgendwer angezündet, ein anderes Opfer nackt umhergestoßen. Dass die manchmal so gefühlvollen Kerle auch ganz anders können, hat man längst schon begriffen. Übertreibung bräuchte es nicht. Sehr viel stärker wirkt das scheinbar glückliche Ende: Zwar verlassen Minnie und ihr Geliebter gerettet die Szene. Doch die zurückbleibenden Goldgräber werden völlig verwahrlosen.

Von diesen Grobheiten abgesehen, vermittelt die Aufführung genau die Ambivalenzen des Werks, die seine Bedeutung ausmachen. Anja Kampe überzeugt als kraftvoll-dominante Minnie, gestaltet Gefühlsschattierungen in den Spitzentönen aber etwas forciert. Marcelo Álvarez vermittelt eindringlich die erotischen Leidenschaften wie die Schwächen eines reu­igen Bandenchefs. Das Dirigat von Antonio Pappano hebt sowohl das schroff Auffahrende der Partitur hervor als auch die seinerzeit neuen Klangfarben, die selbst die Bewunderung eines so strengen Musikers wie Anton Webern erregten. Dies alles trägt zur Rehabilitierung eines zu Unrecht vernachlässigten Werkes bei.