Geld unter Auflagen

Rafael Marchante/REUTERS Ergebnis der verlangten Austerität: Geschlossene portugiesische Betriebe (Lissabon, 5.8.2013)

Am Mittwoch war es soweit: Die EU-Kommission hat die sogenannten Aufbau- und Resilienzpläne Spaniens und Portugals genehmigt. Das für Madrid und Lissabon reservierte Geld aus dem im vergangenen Jahr beschlossenen Coronafonds kann voraussichtlich bald fließen. Als nächstes sollen die Pläne Griechenlands, Dänemarks und Luxemburgs bearbeitet werden.

Besonders freute sich darüber Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez, der von einem »historischen Tag für Spanien«, aber auch für Europa, sprach. Schließlich öffneten die genehmigten Pläne »die Tür für eine neue Herangehensweise« an gesellschaftliche Herausforderungen. Spanien ist einer jener EU-Staaten, die im vergangenen Jahr am härtesten von der ersten Welle der Coronapandemie betroffen waren. Entsprechend groß ist der Anteil an den Mitteln aus dem EU-Topf. Alles in allem sollen 140 Milliarden Euro nach Madrid fließen, rund die Hälfte davon als Zuschüsse.

Umsonst ist die Hilfe dennoch nicht. Die Regierung musste im Gegenzug ein umfassendes »Investitions- und Reformprogramm« vorlegen. Die EU-Mittel müssen größtenteils in Bereichen investiert werden, die für Brüssel von strategischer Bedeutung sind. Zugleich müssen »Reformen« umgesetzt werden, die die Kommission im Rahmen des »Europäischen Semesters« »empfohlen« hatte. Man habe dem Maßnahmenkatalog der spanischen Regierung zugestimmt, »weil er ambitioniert und vorausschauend ist und die Zukunft der Menschen in Spanien verbessert«, freute sich Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Madrid. Der Plan werde »die spanische Wirtschaft tiefgreifend verändern«.

Laut der Analyse der Kommission entfallen 40 Prozent der vorgesehenen Investitionen auf Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels. 18 Prozent des Geldes zielen darauf ab, die Digitalisierung voranzutreiben. Das sind die zentralen Felder, auf denen Brüssel durch den Coronafonds im globalen Wettlauf um bedeutende Zukunftsmärkte Boden gutmachen will. In anderen Bereichen muss hingegen gekürzt werden, denn im Rahmen des »Europäischen Semesters« hatte die Kommission Einsparungen bei den öffentlichen Ausgaben gefordert. Zudem dürften Liberalisierungsmaßnahmen im Dienstleistungssektor und auf dem Arbeitsmarkt anstehen. Auch Entlassungen im öffentlichen Dienst sind denkbar, denn die Verwaltung soll »effizienter« werden.

Portugal soll 16,6 Milliarden Euro erhalten, davon gut 13 Milliarden in Form von Zuschüssen, den Rest als Darlehen. Laut Kommission werden 38 Prozent der Mittel in klimafreundliche Projekte fließen, 22 Prozent in die Digitalisierung. Angesichts des geringeren Umfangs der EU-Gelder und der wirtschaftlichen Entwicklung vor der Krise ist der Kürzungsdruck nicht ganz so groß. Zusätzliche Ausgaben in den Bereichen Kinderbetreuung und Gesundheitsversorgung wurden akzeptiert. Dennoch ist die Schuldenquote im Zuge der Krise auf 131 Prozent der Wirtschaftsleistung gestiegen. Die Kommission plant, die strikten Regeln des Fiskalpakts und des Vertrags von Maastricht ab 2023 in Kraft zu setzen. Für Portugal würde das viele Jahre schrumpfende öffentliche Budgets bedeuten.

Finanziert werden soll der Wiederaufbaufonds unter anderem durch eine Verschuldung des EU-Haushalts. Am Dienstag hatte die Kommission am Kapitalmarkt die ersten 20 Milliarden Euro aufgenommen. Bevor jedoch erste Tranchen nach Madrid und Lissabon fließen können, muss der Rat den Plänen noch zustimmen. Dafür hat er vier Wochen Zeit. Spanien soll dann in einem ersten Schritt neun Milliarden Euro erhalten, Portugal 2,2 Milliarden.

Ein Eilantrag der AfD-Bundestagsfraktion, der darauf abzielte, die Auszahlungen zu stoppen, wurde am Donnerstag vom Bundesverfassungsgericht abgelehnt. Mit dem Antrag sollte dem Bundespräsidenten untersagt werden, den EU-Eigenmittelbeschluss zu unterzeichnen, der die Auszahlungen aus dem Fonds ermöglicht. Der Antrag sei »wegen fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig«, so das Gericht. Darüber hinaus stellten die Richter fest, dass er vor dem Hintergrund früherer Entscheidungen in einem Hauptsacheverfahren ohne Aussicht auf Erfolg gewesen wäre.

Kritik an den Bestrebungen der EU, möglichst rasch zu strikter Haushaltsdisziplin zurückzukehren, kam unterdessen am Dienstag von mehreren Ökonomen, die in der Financial Times einen gemeinsamen Brief veröffentlichten, mit dem sie auf einen Gastbeitrag von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) reagierten. Schäuble hatte argumentiert, ohne strengere Budgetrestriktionen sei der »soziale Frieden in Europa« gefährdet.

Vielmehr könne das soziale Gefüge eine Rückkehr zur Fiskalpolitik der Vergangenheit nicht verkraften, heißt es nun in dem von mehr als 100 Wirtschaftswissenschaftlern unterzeichneten Schreiben. Es brauche »einen neuen Ansatz in der Finanzpolitik, beginnend mit der Erkenntnis, dass zu geringe Staatsausgaben irreversible soziale, wirtschaftliche und ökologische Schäden verursachen können«. Der Fetisch der Fiskaldisziplin müsse anderen Prioritäten weichen, etwa »der Schaffung gut bezahlter ›grüner‹ Jobs, der Befreiung von Millionen Menschen aus der Armut und der Umsetzung ›grüner‹ Infrastrukturprojekte«.