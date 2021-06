Ältestenrat der Partei Die Linke zu den Ergebnissen der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Kay Nietfeld/dpa Zerknirschte Gesichter nach dem Wahldebakel in Sachsen-Anhalt: Die-Linke-Kochefin Hennig-Wellsow (r.) und Spitzenkandidatin von Angern (Berlin, 7.6.2021)

Brief des Ältestenrates der Partei Die Linke an die Delegierten der 2. Beratung des 7. Parteitages und an die Mitglieder des Parteivorstandes:

Wir, die Mitglieder des Ältestenrates, haben den Weckruf unserer Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl und Co-Vorsitzende unserer Partei, Genossin Janine Wissler nach den Wahlergebnissen in Sachsen-Anhalt gehört. Eindeutiger Wahlverlierer ist Die Linke, die weit hinter ihrem Ergebnis von 2016 zurückbleibt und ca. ein Drittel der Stimmen verloren hat. Die Partei, die jahrelang die wichtigste Stimme der ostdeutschen Bevölkerung war, ist damit nicht nur bei einem Tiefstand in diesem Bundesland angekommen, sondern auch in anderen ostdeutschen Bundesländern zeigt sich dieser Trend.

Wir sind wie sie »in großer Sorge« und weiter bemüht, uns den damit verbundenen Herausforderungen für Rat und Debatten, wie es die Satzung von uns fordert, zu stellen.

In dem vorliegenden Bericht des Ältestenrates an den Parteitag heißt es:

»Der Einstieg in die Endphase des Wahlkampfs erfolgt am 6. Juni mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Der Ältestenrat unterstreicht das seit der Parteikonferenz in Kassel monierte Defizit einer gründlichen Wahlanalyse und Strategiediskussion. Nur mit der Bereitschaft das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt kritisch und konstruktiv zu hinterfragen, können Erkenntnisse für die weiteren Wahlkämpfe in Thüringen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, sowie zum Bundestag bringen.

Bisher gibt es nur den Weckruf, aber keine reale Analyse und kein Hinterfragen der völlig zu Recht als krachend gewerteten Niederlage der Linken in Sachsen-Anhalt. Dieser langjährige Trend betrifft nicht nur unsere Partei, sondern auch die Sozialdemokratie muss gleichfalls diesen erneuten Absturz im Wählervotum verarbeiten. Wir schauen aber auch mit Achtung auf den Einsatz vieler Mitglieder und Kandidaten unserer Partei im Wahlkampf der letzten Wochen. Aber fleißige Bemühungen heben jahrelange Versäumnisse, fehlende Konzeptionen zur offensiveren Vertretung der Wählerinteressen durch den Landesvorstand und die Landtagsfraktion nicht auf. Die Bereitschaft und das Streben für ein Mandat der Linken, ob im Land oder Bund, fordern mehr denn je hohe fachliche und politische Kompetenz heraus.

Die tiefen politisch-sozialen Ungleichheiten, die sich aus den schwächeren Strukturen im regionalen Wertschöpfungsprozess ergeben, reproduzieren und verschärfen sich bei der Verteilung der Ämter im öffentlichen Sektor. Es gibt nachweislich nicht nur kaum Unternehmenszentralen in Ostdeutschland auch im Justizapparat oder den Lehrkörpern der Hochschulen oder dem Führungspersonal des MDR dominiert die «westliche Provenienz» alles Resultat der politischen Fiktion vom Unrechtsstaat, den es lt. Rechtsgutachten des Deutschen Bundestages gar nicht gibt. Die Deindustrialisierung Ostdeutschlands ist nicht einfach den «Wessis» oder einer vermeintlichen Arroganz des Westens geschuldet. Seit Beginn der 1990er Jahre wurden alle ostdeutschen Bundesländer einem massiven Strukturwandel ausgesetzt, dessen soziale Abfederung und Begleitung vielfach grenzwertig war. Dieser Strukturbruch durch die Etablierung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung hat gesellschaftliche Verhältnisse und Qualifikationen zerstört und damit Verwüstungen im Land und bei den Lohnabhängigen angerichtet. Entstanden und gewachsen ist eine Zweiheit in der BRD, der wir nach der Vereinigung durch gewachsene Anpassung nur halbherzig widerstanden. Die ostdeutschen Bundesländer werden nach dem Übergang zur kapitalistischen Marktwirtschaft wegen der einsetzenden Dekarbonisierung, Digitalisierung etc. erneut von einem großen Umbruch erfasst. Dieser Umbruch zielt auf eine umfassende Ökologisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Allein für den Ausstieg aus der Nutzung der Kohle bis zum Jahr 2038 stellt der Bund für die Gestaltung des damit verbundenen Strukturwandels in Sachsen-Anhalt für die kommenden Jahre insgesamt 4,8 Milliarden Euro bereit. Allerdings ist die versprochene Konkretisierung von zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen bis heute das Geheimnis der politischen Klasse. Und erneut wächst die Furcht, wiederum könnten die einfachen Leute die Quittung für diese Umwandlungsprozesse erhalten. Die Dekarbonisierung muss -wie viele andere Umwandlungen auch- sein, um den Klimawandel einzudämmen und überhaupt ein anderes Verhältnis zur Natur zu etablieren. Aber stimmt die These von der sozialen Abfederung? Die erneute Verunsicherung bei Arbeitsplätzen und Lebensverhältnissen sowie die unzureichende soziale Begleitung und Kommunikation führt zu einer verbreiteten Unzufriedenheit vieler BürgerInnen. Der Ältestenrat unterstreicht seinen häufig gemachten Vorschlag im Rahmen der überfälligen Wahlanalyse und Strategie-Debatte auch eine Zukunftskonzeption für Ostdeutschland zu entwickeln.

Aus einem ehemals zweistelligen Ergebnis in Sachsen-Anhalt keinen Bundestrend abzuleiten, wo es für uns gerade um sechs bis sieben Prozent im Bund geht, soll wohl optimistisch klingen, geht aber an den Realitäten völlig vorbei. So kann der Weckruf nur verhallen und an Stelle eines neuen Ansatzes mit Lehren für die Zukunft bleibt schnell ein «Weiter so!».

Der Ältestenrat sieht mit Sorge auch die heftigen Auseinandersetzungen in Teilen der westlichen Landesverbände. Ein Bestandteil dieser Zerreißproben ist die Frage, warum die Linkspartei nicht nur in den ostdeutschen Bundesländern weniger Resonanz und politischen Rückhalt bei den Lohnabhängigen findet. Diese Konflikte um die Gründe und die politische Verantwortung für diese Zerreißproben sehen wir als schwere Schwächung der gesamten LINKEN. Wenn wir nicht zügig diese innerparteilichen Streitereien aufgreifen und prüfen, ob und wie wir diese Richtungsauseinandersetzung wieder in zivile Bahnen zurückholen können, laufen wir sehend in einen Abwärtstrend. Die parallele Entwicklung bei den Parteien der gesellschaftlichen Linken in Europa und anderen kapitalistischen Ländern, die vielfach in einer Pulverisierung mündet, sollte in den Anstrengungen nach dem Weckruf nicht unbeachtet bleiben.

Die Aussagen in Punkt 4 unseres Berichtes an den Parteitag werden Orientierung für unsere weiteren Bemühungen sein.