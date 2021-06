Angst vor Hisbollah

Hussein Malla/AP Photo/dpa »Leiden und hungern wie der Rest des Volkes«: Soldaten der libanesischen Armee (Beirut, 22.11.2018)

Der Hilferuf der libanesischen Armee wurde gehört. Am Donnerstag fand eine von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich ausgerichtete und von der UNO unterstützte virtuelle Geberkonferenz der sogenannten Freunde Libanons statt. Diesmal feilschte die aus den USA, Russland, Saudi-Arabien, Deutschland und anderen Staaten bestehende Gruppe aber nicht um Waffenlieferungen oder die Ausbildung der Streitkräfte, sondern um die Bereitstellung von Lebensmitteln und Medikamenten für die Soldaten.

Bereits im März hatte Armeechef Joseph Khalil Aoun in eindringlichen Worten gewarnt, in nur wenigen Monaten sei das Militär pleite. Die Soldaten »leiden und hungern wie der Rest des Volkes«, so Aoun. Die Gehälter der Soldaten hätten in der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise des Landes, die die Weltbank kürzlich als eine der schlimmsten weltweit seit 1850 bezeichnete, 80 Prozent an Wert verloren. Bezahlt werden könnten sie von der Armee nur noch bis Ende Juni, und bereits jetzt suchten sich zahlreiche Soldaten Zweitjobs, um ihre Familien ernähren zu können. Inzwischen hat die Landeswährung seit Ende 2019 sogar 90 Prozent ihres Wertes eingebüßt, 55 Prozent der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Am Donnerstag legte ein Generalstreik das Land lahm.

Die Frage, ob das Geld nicht besser in die öffentliche Daseinsvorsorge investiert werden sollte, damit es allen Libanesinnen und Libanesen zugute kommt, stellen sich die »Freunde Libanons« offenbar nicht. Denn sie handeln keinesfalls uneigennützig: Man fürchtet sowohl, nicht oder zu gering bezahlte Soldaten könnten sich der Hisbollah, die umfassende Sozialprogramme inklusive medizinischer Einrichtungen und Schulen unterhält, anschließen, als auch eine Schwächung der Armee gegenüber der stärksten bewaffneten Gruppe des Landes. Darum hatten die USA im Mai bereits versprochen, für Gehälter und Unterhaltskosten des Militärs aufzukommen, während sich Frankreich bereit erklärte, Lebens- und Arzneimittel zu spenden. Auch sorgt man sich in den westlichen Industrienationen vor neuen Fluchtbewegungen. Denn die eineinhalb Millionen in Lagern im Libanon lebenden Flüchtlinge aus Syrien werden von der Armee beaufsichtigt. Vor diesem Hintergrund schenken die USA und Frankreich dem libanesischen Militär demnächst sieben neue Schiffe.

Zudem wird der Armeechef schon seit einigen Monaten aus dem Westen und den Golfstaaten auffallend umgarnt: vom saudischen Botschafter Walid Bukhari wurde er in dessen Residenz eingeladen, Offizielle aus dem US-Außen- und Verteidigungsministerium hielten mit ihm eine virtuelle Konferenz ab. Der französische Präsident Emmanuel Macron empfing ihn im Mai sogar im Élysée-Palast. Denn weil es dem früheren Ministerpräsidenten Saad Hariri innerhalb von acht Monaten nicht gelungen ist, eine neue Regierung zu bilden, schaut man sich nach neuen Verbündeten um. Insbesondere soll verhindert werden, dass der Hisbollah-Verbündete und derzeitige Staatspräsident Michel Aoun für eine weitere Amtszeit gewählt wird oder aber das Zepter an seinen Schwiegersohn und Chef der Partei Freie Patriotische Bewegung, Gebran Bassil, weitergibt.

Ob sich der Armeechef gegen den Präsidenten, einen möglichen Kandidaten Bassil und die Hisbollah in Stellung bringen lassen würde, ist indes keinesfalls ausgemacht. Bislang sind keine Ambitionen seinerseits bekanntgeworden. Zudem gilt die Armee im Libanon als integrierende Kraft, die auch mit der Hisbollah kooperiert.