»Auflösung der NATO wäre ein Schritt«

imago/Hartenfelser Forderungen nach Abrüstung und Entspannungspolitik sind eng mit der Friedensbewegung verbunden (Kassel, 2.4.2018)

Im Rahmen der bundesweiten »Abrüsten statt aufrüsten«-Aktionstage kündigen Sie eine überregionale Friedensdemonstration für diesen Sonnabend in Köln an. Was ist geplant?

Die Demonstration startet am Barbarossaplatz. Im Verlauf werden in Abständen »Tafeln der Erinnerung« präsentiert, die an Verbrechen von Wehrmacht und SS während des Überfalls Nazideutschlands auf die Sowjetunion vor 80 Jahren erinnern. Auf der Abschlusskundgebung am Friesenplatz wird es Redebeiträge der Initiative »Abrüsten statt aufrüsten«, vom Verein »Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges«, vom DGB Köln sowie von der Fédération Internationale des Résistants geben.

Das Datum um den 80. Jahrestag des Überfalls Nazideutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni ist bewusst gewählt. Wie wichtig ist der historische Bezug, um friedenspolitische Positionen zu verdeutlichen?

Das aktuelle Bestreben Russlands, die Ausdehnung der NATO bis an die eigene Grenze zu verhindern, ist auch durch die Erfahrung des Überfalls vor 80 Jahren motiviert. 27 Millionen Sowjetbürger verloren im Krieg ihr Leben, davon die Hälfte Zivilisten. Sie starben durch Kriegshandlungen, durch Massenerschießungen und Aushungerung. Drei Millionen der nach Deutschland abtransportierten Kriegsgefangenen überlebten dies nicht. Aus heutiger Sicht waren neben der Ukraine vor allem Belarus und der westliche Teil Russlands betroffen. Bei anderen Staaten würde man ein aus dieser traumatischen Erfahrung entstehendes besonderes Sicherheitsbedürfnis nachvollziehen. Der Westen bescheinigt Russland aber stets aggressives Verhalten. Die Bundesrepublik sollte ihrer Verantwortung aus der Geschichte gerecht werden und sich für eine neue Entspannungspolitik mit Russland einsetzen. Dafür demonstrieren wir.

Sie kritisieren, dass die NATO einen Konfrontationskurs gegen Russland und China vorantreibt. Was sind die wichtigsten Aspekte dabei?

Bei der zurückliegenden NATO-Tagung wurden beide Länder auf Bestreben der USA als Gegner definiert, die militärisch in Schach gehalten werden sollen. Dabei verfügt die westliche Kriegsallianz über eine eindeutige militärische Vormachtstellung. NATO-Staaten gaben 2020 1.028 Milliarden US-Dollar für Rüstung und Militär aus, Russland 61, China 252. Trotzdem versucht man uns einzubläuen, Deutschland müsste seine Militärausgaben noch weiter erhöhen. Wir sagen dazu deutlich nein!

Die Bundesregierung will in der nächsten Woche ein milliardenschweres Rüstungsprojekt durchsetzen, das auch das »Future Combat Air System«, kurz FCAS, beinhaltet. Was hat es damit auf sich?

Das FCAS soll ein Superprojekt werden: ein Kampfflugzeug, das Atomwaffen tragen kann und von einem Drohnenschwarm begleitet wird. Hier werden zwei bedrohliche militärische Entwicklungen vereint: der Einsatz modernisierter Atomwaffen und der von Drohnen, die zunehmend mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind und den Weg zu autonomen Waffen ebnen. Allein für die Entwicklung werden 100 Milliarden Euro veranschlagt, die das FCAS die Steuerzahler in den beteiligten Ländern kosten wird.

Im Aufruf zur Demonstration wird ein »System gemeinsamer Sicherheit weltweit« gefordert. Was wären konkrete Schritte in diese Richtung?

Ein konkreter Schritt wäre die Auflösung der NATO. Das Militärbündnis richtet sich gegen andere Staaten, ist also das Gegenteil von einem System gemeinsamer Sicherheit. In einem solchen müssten auch potentielle Gegner eingebunden sein, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und Streitfragen im Dialog lösen zu können. Rüstungskontrollabkommen und vertrauensbildende Maßnahmen wie der jetzt leider gekündigte »Open Skies«-Vertrag zwischen Russland und den USA wären Schritte zu einem solchen System. Auch die Wiederbelebung der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, würde dabei helfen, ein positives Beispiel eines regionalen Systems zu entwickeln, in dem alle Länder inklusive Russland und Belarus eingebunden sind. Dieses könnten auch auf andere Regionen übertragen werden.