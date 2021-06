Gipfel der roten Linien

AP Photo/Patrick Semansky/dpa Ob das Händeschütteln in Genf endlich zu mehr Kooperation und weniger Kriegsgerassel seitens der USA führt?

Die Präsidenten Russlands und der USA, Wladimir Putin und Joseph Biden, haben sich am Mittwoch in Genf zu ihrem ersten Gipfel getroffen. Die erste Gesprächsrunde zwischen den Staatschefs und ihren Außenministern dauerte 93 Minuten, das Protokoll hatte 75 für diesen Programmpunkt vorgesehen. Zu einer zweiten, größeren Runde sollten auch die Sicherheitsberater und Generalstabschefs beider Seiten hinzugezogen werden. Sie dauerte zu jW-Redaktionsschluss noch an. Für den Abend waren getrennte Pressekonferenzen der beiden Präsidenten vorgesehen.

Putin bedankte sich zu Beginn des Treffens bei Biden für die Initiative dazu. Es gebe zwischen den beiden Supermächten in der Tat viel zu besprechen. Der erwiderte, es sei immer besser, sich von Zeit zu Zeit persönlich zu treffen. Im Vorfeld hatte Biden erklärt, er wolle Putin »sehr deutlich« die »roten Linien« der USA klarmachen: keine Einmischung in innere Angelegenheiten anderer Staaten mehr, Beachtung der Menschenrechte und Verzicht auf Cyberangriffe.

Allerdings hatte Biden vor dem Treffen auch Punkte genannt, an denen er sich eine Zusammenarbeit mit Moskau wünsche. Dazu gehörten die Rüstungskontrolle, die Verhinderung atomarer Bewaffnung bei Drittstaaten – lies: Iran und Nordkorea – sowie regionale Konflikte wie in Syrien oder Libyen, in denen beide Länder auf unterschiedlichen Seiten stehen.

Putins Sprecher Dmitri Peskow würdigte, dass die USA der russischen Seite vor Beginn des Gipfels »Signale« in Richtung einer Orientierung auf Dialog statt Konfrontation gesandt hätten. Er bezeichnete zum Gipfelauftakt vor allem das Thema Rüstungskontrolle als wichtig. Es betreffe nicht nur Russland und die USA, sondern die ganze Welt. Sollte es hierüber zu Verhandlungen kommen, würden sie kompliziert werden. Biden hatte unmittelbar nach seinem Amtsantritt den »New Start«-Vertrag mit Russland über die Begrenzung der strategischen Raketen um fünf Jahre verlängert. Mehrere weitere Rüstungskontrollabkommen hatten die vorherigen US-Regierungen gekündigt oder auslaufen lassen.