Ohne Substanz

Der Regisseur und Theaterintendant Christian Stückl sieht die katholische Kirche in die Bedeutungslosigkeit driften. »Selbst auf den Dörfern heraußen verliert die Kirche völlig an Substanz. Die Leute gehen nicht mehr in die Messe, sie treten aus der Kirche aus«, sagte der Leiter der Oberammergauer Passionsspiele der Augsburger Allgemeinen. »Man hat die Kirche eigentlich innerlich schon abgeschrieben.« Stückl wird die Passion 2022 zum vierten Mal inszenieren – wegen der Coronamaßnahmen zwei Jahre später als geplant. (dpa/jW)