Was Brecht zu sagen hätte

Nurith Wagner-Strauss Klassischer Brecht: »Die Mutter« (Kate Valk, r., mit Ari Fliakos)

Christophe Slagmuylder, Intendant der Wiener Festwochen, hat nicht viel Glück mit seinem Job. Stand das erste Jahr seiner Intendanz 2019 noch allzusehr im Schatten seines Vorgängers Tomas Zierhofer-Kin, so musste das Festival 2020 aufgrund der Coronapandemie vollständig ausfallen. Auch heuer stand die Austragung lange auf der Kippe, bevor man sich schließlich auf eine ausgedünnte und auf fast vier Monate gedehnte Variante der »Wochen« einigte. Dabei setzt Slagmuylder vor allem auf Bewährtes, was in der ersten, von Mai bis Ende Juni stattfindenden Hälfte des Festivals auch aufgeht und vom kulturell ausgehungerten Publikum mit viel Zustimmung aufgenommen wurde.

Zum ersten Mal seit zwölf Jahren ist Tonrevolutionär Heiner Goebbels bei den Festwochen zu Gast. In »Liberté d’action« nimmt er Texte des sowohl als Autor als auch als Maler hochdekorierten Franzosen Henri Michaux zum Ausgangspunkt für eine Arbeit, in der live dargebotene Klanginstallation, Performance und Michaux’ Texte (die nicht vertont, sondern gesprochen werden) ineinander übergehen. Der Avantgardist Goebbels, Mitbegründer des Sogenannten Linksradikalen Blasorchesters, ist für seinen ironischen Zugang zum Ernst der klassischen Musik bekannt. Auch in »Liberté d’action« lässt er die beiden renommierten Pianisten Hermann Kretzschmar und Ueli Wiget vom Ensemble Modern die Saiten ihrer Instrumente mit allerlei Gerätschaften wie etwa einem Milchaufschäumer traktieren, das Bühnenbild mit seinen zahlreichen Mikrofonen und verschiebbaren Wänden schaut aus wie die Hexenküche eines durchgeknallten Musikprofessors. Das alles ist, wie so oft bei Goebbels, ziemlich komisch und musikalisch hochelaboriert zugleich.

Star des Abends ist jedoch der Schauspieler David Bennent. Er trägt Michaux’ düster-surrealistische Sprachkaskaden mit seiner markanten, immer leicht heiser klingenden Stimme auf Deutsch und Französisch vor, schiebt die auf riesige Rollbretter montierten Flügel samt der Pianisten durch den Raum, deutet mit kleinen Kostümwechseln auch den sprunghaften Charakter der Person Michaux’ an und hat bei all dem eine Bühnenpräsenz, die den Spannungsbogen des ganzen Abends trägt.

Szenenwechsel. Dass die Wooster Group ihre Premiere von Brechts Lehrstück »The Mother. A Learning Play« (»Die Mutter. Leben der Revolutionärin Pelagea Wlassowa aus Twer«) nach Maxim Gorki auf die Festwochen 2021 verschieben musste, war so nicht geplant und ist ebenfalls Coronapandemie und Shutdown geschuldet. Nun präsentierten die Begründerinnen und Begründer des postdramatischen Theaters endlich ihre sehr klassische Brecht-Inszenierung der mittlerweile 77jährigen Elizabeth LeCompte, in der Verfremdungseffekt und kommentierende Dekonstruktion ineinander übergehen. Lenins Einfluss auf Gorkis Roman wird erwähnt. Im Hintergrund der Bühne verweist ein eingeblendetes Bild New Yorks aus der Zeit der Hochindustrialisierung gleichermaßen auf die Herkunft der Truppe und die Bedeutung New Yorks für Brecht; im Vordergrund grenzt ein breiter Tisch die Bühne vom Zuschauerraum ab und gibt den DarstellerInnen die Möglichkeit, sich aus den Spielsituationen immer wieder direkt ans Publikum zu wenden.

Die großartige Kate Valk, Gründungsmitglied der Wooster Group, spielt die Pelagea Wlassowa, die zunächst nur revolutionäre Flugblätter verteilt, um ihren Sohn aus der Schusslinie der zaristischen Polizei zu bringen, und schließlich selbst zur Revolutionärin wird. Die anderen Darstellerinnen und Darsteller (Jim Fletcher, Gareth Hobbs, Erin Mullin und Ari Fliakos) stehen ihr in nichts nach, und Amir ElSaffar hat unter Verwendung der Originalmusik von Hanns Eisler eine hochinteressante, neue und jazzig angehauchte Tonspur zu Brechts Stück geschaffen – alles höchst beeindruckend.

Es liegt an dem historisierenden Zugang zur Revolution, dass das Ergebnis trotzdem nicht hundertprozentig zufriedenstellt: Nicht nur die Kostüme verweisen auf das beginnende 20. Jahrhundert, die Inszenierung kann insgesamt nicht klarmachen, was Brecht uns heute noch zu sagen hätte. Das ist leider eine vertane Chance, man hätte sich mehr Mut zur Aktualität gewünscht. Um politisches Theater des 21. Jahrhunderts zu sehen, wird man wohl auf die unter dem Titel »Inequalities« für die zweite Hälfte der Festwochen geplanten Inszenierungen des jungen britischen Theatermachers Alexander Zeldin warten müssen.