Brennende Barrikaden

Andreas Rabenstein/dpa

Vor der am Donnerstag geplanten Brandschutzbegehung im selbstorganisierten Wohnprojekt »Rigaer 94« sind am Mittwoch Barrikaden errichtet und angezündet worden. Unterstützerinnen und Unterstützer des Hauses in Berlin-Friedrichshain wurden von Polizisten angegriffen. Laut Polizeiangaben wurden auch Beamte verletzt. Infolge der Ereignisse sagte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) seine Teilnahme an der Innenministerkonferenz am Mittwoch ab. Von Mittwoch nachmittag bis Freitag abend hat die Polizei eine Sperrzone um das Haus verhängt. (dpa/jW)