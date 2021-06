Dann ist Schluss

Tokio. Ausländischen Olympioniken droht bei Verstoß gegen die strengen Coronaregeln eine Ausweisung aus Japan. Das sieht die am Dienstag veröffentlichte dritte Fassung des »Playbooks« für die Athleten mit Vorgaben zum Schutz gegen das Coronavirus während der Spiele in Tokio vor. Zu weiteren möglichen Sanktionen gehören Verwarnungen, der vorübergehende oder permanente Olympiaausschluss, Disqualifikation, der mögliche Entzug der Akkreditierung sowie Geldstrafen. Die Regeln treten am 1. Juli in Kraft, so die Organisatoren. (dpa/jW)