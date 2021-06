Arc verpackt

Mitte Juli sollen die Arbeiten für die noch vom kürzlich verstorbenen Künstler Christo vorbereitete Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris beginnen. Zwischen dem 18. September und dem 3. Oktober sei der verhüllte Triumphbogen dann zu sehen. Wann und in welcher Form die Einweihung stattfinden werde, stehe noch nicht fest. Christo war am 31. Mai 2020 im Alter von 84 Jahren in New York gestorben. Ursprünglich war die Aktion für das Frühjahr 2020 geplant gewesen, musste aber mehrmals verschoben werden. Verhüllt wird der Triumphbogen mit 25.000 Quadratmetern recycelbarem Polypropylengewebe in Silberblau und 3.000 Metern roter Schnur. (dpa/jW)