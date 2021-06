2021 Neopa/Fictive Zufällige Begegnungen, katastrophale Versehen: Ryusuke Hamaguchis Wettbewerbsbeitrag »Wheel of Fortune and Fantasy«

Den Silbernen Bären für den großen Preis der Jury bekam bei der diesjährigen Rumpf-Berlinale, dem sogenannten Summer Special, der japanische Film »Wheel of Fortune and Fantasy« (»Guzen to sozo«) von Ryusuke Hamaguchi. Es ist ein Episodenfilm, im Grunde eine Aneinanderreihung von drei Kurzfilmen, die selbst wiederum jeweils erkennbar in drei Akte gegliedert sind.

Die motivische Klammerung ist dabei denkbar vage: der Zufall, das Versehentliche, die verfehlte Absicht. Den Zufall – den kann es doch bei einer so sorgfältigen Konstruktion überhaupt gar nicht geben, das ist doch wohl abgekartet von vorne bis hinten, oder nicht?

Der Zufall hier ist tatsächlich ziemlich kalkuliert. So eine Zufallskalkulation nennt man gemeinhin Wahrscheinlichkeit, die wiederum als Gradmesser für sogenannten Realismus gilt. Unwahrscheinlich ist unrealistisch. Der Witz des Kalküls liegt dann darin, die Unwahrscheinlichkeit der jeweiligen Situation von Episode zu Episode sanft zu steigern. So sanft, dass einem die Komik, die in dieser Steigerung liegt, fast entgehen könnte. Das ist vielleicht der japanische Weg.

Die Hauptrollen der Episoden spielen dabei so gut wie ausschließlich Frauen. »Ich bin nicht einmal ein Dildo«, sagt eine der wenigen männlichen Nebenfiguren und bekennt so vermutlich ihre mangelhafte Nützlichkeit.

Diese erste Episode, »Magic (or something less assuring)«, beginnt mit einem Fotoshooting, selbstredend einem digitalen. Das Team sieht sich die Ergebnisse sofort auf dem Bildschirm des Rechners an, befindet seine Arbeit für gut und macht erst mal Feierabend. Meiko (Kotone Furukawa), das Model, nimmt zusammen mit einer Freundin für den Heimweg ein Taxi. Während der Fahrt redet die Freundin beinahe ununterbrochen von diesem Mann, den sie neulich, selbstredend online, kennengelernt hat und der von seiner Exfreundin dermaßen gequält wurde, dass er nur noch vorsichtige Distanz gelten lassen dürfe. Meiko begreift, dass dieser Quälgeist niemand anders sein kann als sie selbst, setzt die Freundin ab und lässt sich ins Büro des Exfreundes fahren. Mittlerweile ist es Nacht geworden und das Büro entsprechend leer.

Mit Ausnahme einer verunsicherten Mitarbeiterin, die vorsorglich auch erst mal nach Hause geschickt wird, steht der Inhaber (der Exfreund, der nicht einmal ein Dildo ist) allein auf der Brücke des Firmenschiffers. So ergibt sich dann eines dieser intimen Streitgespräche der Anschuldigungen und Unzulänglichkeiten. »Ich fühle mich wie ein schadhaftes Produkt«, sagt Meiko. Irgendwann später, es ist wieder taghell, treffen die drei – Meiko, der Firmeninhaber, die Freundin – »rein zufällig« in einem Café aufeinander. Die peinliche Situation par excellence. Und Meiko hat plötzlich die magische Fähigkeit, dieselbe Situation zweimal zu durchleben. In der ersten Variante mit einem leidenschaftlichen Ausbruch, in der zweiten höflicher sozialer Konvention angemessen.

Letzteres ist wesentlich weniger peinlich, ermöglicht freilich auch keine leidenschaftliche Liebesgeschichte mehr. Auf dem höflichen Rückzug macht sie mit ihrem Mobiltelefon noch ein sorgfältig komponiertes Bild von der Stadtlandschaft, in die die Situation eingebettet war. Vom Sujet des Fotos ist das Model zum Subjekt der Rahmung des Bildes der Stadtlandschaft geworden, in dem es nun fehlt.

Die zweite Episode, »Door Open Wide«, ist das Kalkül einer Intrige über eine erotische Annäherung zu einem katastrophalen Versehen. Ein Literaturprofessor (Kiyohiko Shibukawa) hat einen wichtigen Literaturpreis für einen von ihm verfassten erotischen Roman erhalten. Eine seiner ehemaligen Studentinnen kommt in sein Büro, um das Buch signieren zu lassen. Sie liest ihm eine besonders verfängliche Stelle vor (sie handelt von Intimrasur und ­Ejakulation). Der Professor pflegt eine spezielle Politik der offenen Tür. Die Tür seines Büros steht immer offen, um sicherzugehen, bei eventuellen Missbrauchsvorwürfen und Intrigen stets Zeugen in der Nähe zu haben. Der Besuch der Vorleserin ist wiederum ein Köder, die Intrige eines Studenten, den der Professor besonders demütigend hat durchfallen lassen. Das Kalkül dieser Begegnung führt dennoch zu einer vorsichtigen Annäherung. Ein eigenwilliger erotischer Vertrag wird geschlossen. Die Frau soll eine Aufnahme des von ihr vorgelesenen Textes erstellen, der Professor verspricht im Gegenzug zum Klang ihrer Stimme zu masturbieren. Beim Versenden der Datei unterläuft der Studentin dann ein fatales Versehen. Durch die Verwechslung eines einzigen Buchstabens erhält nicht der Professor die Datei, sondern der Dekan der Universität. Das Versprechen einer intimen Präsenz der Stimme ist also von der Tücke der Schrift unterlaufen worden. In einem Jahre später spielenden Epilog erfährt man, dass die Studentin danach absurderweise Korrekturleserin geworden ist.

In der letzten Episode, »Once Again«, wird eine zufällige Verwechslung zu einer inszenierten, willentlichen. In einer näheren fiktiven Zukunft hat ein Computervirus jede private digitale Kommunikation unmöglich gemacht. Eine somit arbeitslos gewordene Informatikerin fährt zu einem Klassentreffen ihrer ersten Freundin, ihrer erste Intimbeziehung.

Auf einer Bahnhofsrolltreppe meint sie, diese wiederzuerkennen. In Wirklichkeit handelt es sich aber um eine ihr völlig fremde Frau, die sich auf das Spiel aber einlässt, um sich wiederum selbst an eine verlorene Freundin zu erinnern. Weil man sich täuscht, kann man sich begegnen. Wenn man sich begegnet, täuscht man sich.