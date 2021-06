Bausatz aus Lügen

imago images/IP3press Sieht auch von außen wie ein schlechtes Spionagezentrum aus: IKEA-Filiale in Plaisir (23.3.2021)

Die Richter der großen Strafkammer in Versailles haben die französische Filiale des Möbelgiganten IKEA am Dienstag mit einer läppischen Geldstrafe von nur einer Million Euro bedacht. IKEA France hatte über Jahrzehnte Hunderte Beschäftigte und eine unbekannte Zahl von Kunden mit einem »betrügerischen Überwachungssystem«, wie es in der Klageschrift hieß, bei der Arbeit und auch im Privatleben ausspioniert. Der Skandal war 2012 von der Pariser Satirezeitung Le Canard enchainé aufgedeckt worden, Polizei und Justiz beendeten ihre Ermittlungen zur erstaunlichen kriminellen Energie der Bosse bei IKEA erst acht Jahre später. Die Klage hatte schließlich die Gewerkschaft Force Ouvrière (FO) im Februar desselben Jahres eingereicht. Die Staatsanwaltschaft forderte am Endes des Prozesses zwei Millionen Euro Geldstrafe und Gefängnishaft für den damaligen Frankreich-Chef des »unmöglichen Möbelhauses«, Jean-Louis Baillot.

Während der Verhandlung am 30. März dieses Jahres hatte die leitende Staatsanwältin Paméla Tabardel das hohe Interesse der Öffentlichkeit an dem Fall verdeutlicht. In ihrem Plädoyer erklärte sie: »Auf dem Spiel steht der Schutz unseres Privatlebens vor einer drohenden Massenüberwachung.« Von den Richtern hatte sie eine »starke Botschaft« an alle öffentlichen Institutionen und Handelsgesellschaften verlangt – eine »Message fort«, die ihr und den Opfern des für seine ausbeuterische Personalpolitik längst weltweit berüchtigten schwedischen Konzerns nun weitgehend verweigert wurde. Baillot, für den Tabardel zehn Jahre Haft und eine Geldbuße in Höhe von 750.000 Euro beantragt hatte, kam mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren sofort frei, seine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro bewegt sich an der Untergrenze dessen, was französische Strafgesetze zulassen.

Praktisch unbeachtet blieb am Ende auch die Rolle der Polizei. Wie Tabardel im März vorgetragen hatten, gehörten zu IKEAs Betrug an den eigenen Leuten und den nichtsahnenden Kunden auch »korrupte Beamte«, die Zugriff auf das im Innenministerium angesiedelte Informationssystem »Stic« (Système de traitement des infractions) hatten und den Schnüfflern bei IKEA zu Diensten waren. »Belohnt« wurden sie meist zu Weihnachten mit Geldgeschenken und wertvollen Warengutscheinen. Geliefert wurden im Gegenzug zum Beispiel Auskünfte über Frauen und Männer, die sich um eine Stelle in einer der 27 französischen Filialen beworben hatten, und deren eventuell vorhandene Polizeiakten sowie intime Details über Bankschulden und Eheleben.

Mit Ausnahme des damaligen Sicherheitsbeauftragten bei IKEA, Jean-François Paris, der vor den Ermittlern und während der Verhandlung im März als einziger die Existenz von »Massenkontrollen« zugegeben hatte, verschanzten sich die mehr als 30 Angeklagten hinter einer Mauer aus Schweigen und womöglich auch Lügen. Staatsanwältin Tabardel konstatierte, »die Vorgeladenen« hätten sich allesamt »durch einen völligen Mangel an Anständigkeit ausgezeichnet«. Konsequenterweise hatte die Verteidigung versucht, dem geständigen Paris, genannt »Monsieur Sécurité«, die alleinige Verantwortung für die kriminelle Überwachung der Lohnabhängigen in die Schuhe zu schieben. Paris selbst kam mit 18 Monaten Bewährungsstrafe und 10.000 Euro Geldbuße davon.

»Unter Schock« stand nach Angaben seines Anwalts François Saint-Pierre angeblich der verurteilte ehemalige IKEA-Chef Baillot, er erwäge den Gang in die Berufung. Die Holding Ingka mit Sitz in den Niederlanden und Liechtenstein, die weltweit rund 90 Prozent der IKEA-Franchisen mit ihren rund 270.000 Beschäftigten kontrolliert, zeigte sich am Dienstag dagegen im Büßergewand: Man werde »den Schutz der Beschäftigten und der Kunden« künftig »sehr ernst nehmen«. Angekündigt wurde eine »genaue Prüfung der Details des Urteils«.