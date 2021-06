Geduld am Ende

imago images/Bernd Friedel Kundgebung der Berliner Krankenhausbewegung für mehr Personal und fairen Lohn vor dem Vivantes-Klinikum Neukölln am 2. Juni 2021

Anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz am Mittwoch hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) eine negative Bilanz der Gesundheitspolitik gezogen. »Beschäftigte im Gesundheitswesen messen die Politik daran, ob es in ihrem beruflichen Alltag Verbesserungen gibt. Und hier ist Fehlanzeige. Daran ändern auch die vielen Gesetze nichts, die Bundesgesundheitsminister Spahn auf den Weg gebracht hat«, erklärte Sylvia Bühler, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand, in einer Pressemitteilung vom Dienstag. Die versprochene Entlastung der Pflege sei nicht angekommen. Deshalb rief Verdi am Mittwoch zu bundesweiten Protesten auf.

Die herausragenden Leistungen der Gesundheitsbeschäftigten in der Pandemie und darüber hinaus würden in der Öffentlichkeit zu Recht gewürdigt, sagte Bühler. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe in der Parlamentsdebatte über das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (GVWG) in der vergangenen Woche erneut »danke schön« gesagt, aber nicht die richtigen Schlussfolgerungen aus der Pandemie gezogen. »Das Gesetz stellt nicht die richtigen Weichen für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem.«

Weder für die Kranken- noch die Altenpflege enthalte es verbindlich wirkende Vorgaben zur ­bedarfsgerechten Personalausstattung. Auch garantierte es keinen ­angemessenen Lohn. Im Gegenteil sei es stark missbrauchsanfällig, Pflegeanbieter könnten mit Hilfe von Dumpingtarifverträgen weiter Niedriglöhne zahlen. »Der ­Bundesgesundheitsminister hat maßgeblich dazu beigetragen, die bundesweite Erstreckung des ­Tarifvertrages, den Verdi mit dem Arbeitgeberverband BVAP abgeschlossen hat, zu vereiteln. Die jetzt verabschiedeten gesetzlichen Regelungen zur Entlohnung in der Altenpflege sind kein adäquater Ersatz für einen bundesweiten Tarifvertrag, der verbindlich Mindestbedingungen geregelt hätte.« Die Pflegepersonen ließen sich nicht mehr vertrösten: »Ihre Geduld ist aufgebraucht.« (jW)