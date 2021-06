Homofeindlich

Marton Monus/REUTERS

Das ungarische Parlament hat mit deutlicher Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, das »Werbung« für Homosexualität oder Geschlechtsumwandlungen bei Minderjährigen verbietet. 157 Abgeordnete stimmten am Dienstag bei einer Gegenstimme für den Gesetzentwurf, die Opposition boykottierte mit Ausnahme der rechten Partei Jobbik die Abstimmung. Die Fidesz-Partei von Premierminister Viktor Orban hatte den Entwurf eingebracht. Bereits am Montag abend hatten mehr als 5.000 Menschen vor dem Parlament in Budapest (siehe Bild) gegen das Vorhaben demonstriert. (AFP/jW)