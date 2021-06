Mit Politik kein Glück

Bernd Uhlig Am einfachsten spielt man mit einem Gegenüber: In Wagners Weltentwurf wird’s eng

Die drei Rheintöchter umwerben den Nibelungen Alberich, um ihn dann höhnisch als »schwarzes, schwieliges Schwefelgezwerg« zurückzuweisen. So gelingt ihm, was nur derjenige kann, der »der Liebe Macht entsagt«: Er raubt der Natur das Gold des Flussgrundes und schmiedet es zu einem Ring, der die Weltherrschaft sichern soll. Alberich, der Ungeliebte, verliert dabei nichts: Lust kann er sich immer noch mit der Macht des Ringes erzwingen.

Schon am Beginn von Wagners Tetralogie »Der Ring des Nibelungen« steht keine heile Welt. Am oberen Ende der Hierarchie hat sich der Gott Wotan von Riesen eine Burg erbauen lassen und ihnen dafür die Göttin Freia als Bezahlung versprochen. Nun sucht er eine Lösung, weder Freia auszuliefern noch vertragsbrüchig zu werden; denn er herrscht auf der Grundlage von Verträgen. Wir sind eher in der bürgerlichen Neuzeit als im vorgeschichtlichen Mythos. Das musikalische Motiv des Liebesverzichts durchzieht die gesamte Partitur vom Kummer der Götter bis zu dem des Riesen Fasolt, der sich nach zahlreichen Gewalttaten und Täuschungsmanövern Freia für den Goldschatz abkaufen lässt, den Alberich zusammengerafft hat und sich aber wiederum von Wotan hat stehlen lassen.

Dass die Welt auf Besitz und Verträgen beruht statt auf Liebe, ist bloß romantische Kapitalismuskritik; dass das System auf der Aneignung und Umwandlung von Natur basiert, eine wichtige Erkenntnis. Versuche, die Figuren und Figurengruppen in ein Klassenschema zu pressen, gehen nicht auf. Wer etwa wären im »Rheingold« die Proletarier: die beiden Riesen, die die Burg erbaut haben? Am Ende erschlägt Fafner seinen Bruder und bewacht fortan den Schatz als ökonomisch unproduktives Eigentum. Oder die Schar der Nibelungen, die – von Alberich angetrieben – das Gold abgebaut haben? Die aber treten in den folgenden drei Teilen nicht mehr auf.

Wagners Tetralogie ist ein großangelegter Weltentwurf, der den Mythos in die Gegenwart bringt und sich einer unmittelbaren politischen Deutung sperrt. Wenn Stefan Herheim in ­seiner Inszenierung, die am vergangenen Sonnabend an der Deutschen Oper in Berlin Premiere feierte, den Schwerpunkt darauf legt, wie sich Menschen in Situationen verhalten, die ihnen entgleiten, und wie sie dann mit Folgen ihres Tuns umgehen, ist das also angemessen.

Die Frage, in welchem Sinne die Handlungen frei sind und was die gewollten und – häufiger – ungewollten Konsequenzen mit Freiheit zu tun haben, ist keineswegs individualisierend gestellt. Herheims Figuren verhalten sich auf der Bühne stets zueinander. Er hat einige pantomimische Nebenhandlungen hinzuerfunden, für die es in Wagners Text keine und in der ­Musik allenfalls vage Anknüpfungspunkte gibt – etwa die, dass Freia nicht nur Tauschobjekt ist, sondern für Fasolt Sympathie empfindet und an dessen Leiche trauert.

Den männlichen Göttern gibt Herheim durchaus burleske Einzelheiten, am deutlichsten dem leicht mafiotischen Donner. Nun hat Wagners ­Musik kaum Komödiantisches. Dennoch überzeugt die große Mehrzahl der ungewohnten Ideen. Das liegt daran, dass die Bewegungen, auch wo sie dem komponierten Pathos widersprechen, dennoch stets zum musikalischen Gestus wie auch zum Regiekonzept passen. Es ist eine der seltenen Operninszenierungen, in denen man mit dem Werk lacht, nicht gegen die Komposition.

Am einfachsten spielt man mit einem Gegenüber. Herheim bringt eine pantomimische Gruppe auf die Bühne, die, wie gesagt, bei Wagner nicht vorkommt. Mal agiert sie geschlossen (verlacht den zurückgewiesenen Alberich, applaudiert Wotan), mal zerfällt sie in Individuen. Die Idee erhellt die Beziehungen der Hauptfiguren. Fragwürdig ist, dass diese Gruppe zunächst gekleidet wie Flüchtlinge aus der Nazizeit daherkommt (die altertümlichen Koffer werden dabei zu wichtigen Requisiten). Ganz dumm wird es, wenn sie später als Alberichs Arbeiter in faschistische Uniformen gesteckt werden. Kein aktuell inszenierter Wagner ohne Nazibezüge? Alberich jedenfalls hat sich in dieser Szene einen Tarnhelm herstellen lassen, mit dem er unsichtbar werden kann und dadurch potentiell stets und überall die Arbeit beaufsichtigt. Das ist kein personalisierter faschistischer Führerkult, sondern antizipiert gegenwärtige elektronische Kontrollsysteme.

Mit Politik hat Herheim also wenig Glück; mehr dann damit, menschliches Tun zu verdeutlichen. Angesichts der Vielzahl von Bühnenaktionen trat die Musik ein wenig in den Hintergrund. Zudem nahm Dirigent Donald Runnicles das Orchester über weite Strecken geradezu kammermusikalisch zurück. Statt eines Katalogs an Leitmotiven fielen dann subtile, so kaum zuvor wahrgenommene Klangmischungen auf. Sängerisch überzeugten vor allem Derek Weltons stimmlich schlanker, außerordentlich textverständlicher Wotan, Annika Schlicht als die entschieden auf Regeln bestehende Göttin Fricka und – auch durch sein Schauspiel – Thomas Blondelle als der listige Feuergott Loge, der für seinen Herrn Wotan Probleme löst und dabei genau weiß, welche neuen er dabei schafft.