Ned Beatty gestorben

Am Sonntag verstarb in Los Angeles der US-amerikanische Schauspieler Ned Beatty im Alter von 83 Jahren. Beatty war 1977 für seine Rolle in Sidney Lumets Medienverschwörungssatire »Network« für einen Oscar nominiert. Er spielte darin einen allmächtigen Konzernchef mit kosmopolitischer Geldphilosophie. Sein Spielfilmdebüt gab Beatty 1972 in John Boormans allegorischem Abenteuerfilm »Deliverance« (deutsch: »Beim Sterben ist jeder der Erste«). (dpa/jW).