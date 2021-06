Bildungswüste Bayern

imago images/Bayerische Staatskanzlei Macht eine schlechte Figur: Der bajuwarische Staatsvorsteher simuliert Unterrichtspräsenz (Nürnberg, 10.9.2020)

Politische Bildung spielt an allgemeinbildenden Schulen – im Zeitverlauf – eine immer geringere Rolle. Noch mehr gilt dies für die Berufsschulen, wie jetzt erstmals eine Studie der Universität Bielefeld aufzeigt. Ein zentraler Befund der am vergangenen Freitag veröffentlichten Untersuchung: In elf Bundesländern waren 2020 für Politikunterricht während der Lehre noch deutlich weniger Zeitanteile vorgesehen als in der Sekundarstufe I. In 14 Fällen entspricht das Pensum 1,7 Prozent der gesamten Ausbildungszeit und damit gerade einmal einer Schulstunde pro Woche. Lediglich in Mecklenburg-Vorpommern mit 2,2 Prozent und Schleswig-Holstein mit 3,4 Prozent genießt das Fach einen höheren Stellenwert. Angesichts der mageren Ergebnisse warnen die Autoren vor einem »schweren bildungs- und demokratiepolitischen Fehler«.

Seit 2018 analysieren die Soziologen Mahir Gökbudak, Reinhold Hedtke und Udo Hagedorn die jährlichen Stundentafeln für politische Bildung in deutschen Lehranstalten und schlüsseln die ermittelten Werte in einem Länderranking auf. Neu ist in diesem Jahr die Berücksichtigung der beruflichen Bildung. Im Alter zwischen 16 und 20 Jahren würden junge Menschen ein politisches Bewusstsein entwickeln und ihre Möglichkeiten erproben, selbst politisch Einfluss zu nehmen, erläuterte Gökbudak in einer Medienmitteilung. Vor diesem Hintergrund werde das Potential beruflicher politischer Bildung »wenig genutzt«, befand der Forscher und monierte überdies die regionalen Unterschiede und Ungleichgewichte bei den jeweiligen Angeboten. »Von einer Gleichwertigkeit der politischen Bildung in Schulformen und Bundesländern kann keine Rede sein.«

Bei dreijährigen Ausbildungsgängen nähern sich nur sechs Bundesländer dem Stand der 5. bis 10. Klassen an oder gehen leicht darüber hinaus. Am schlechtesten schneiden Nordrhein-Westfalen, Berlin und das Saarland ab, die jeweils rund die Hälfte des Zeitumfangs erreichen. Noch ungünstiger ist die Lage bei Lehrberufen mit dreieinhalbjähriger Qualifikationsphase. Hier liegen sogar zwölf Länder unter dem Schnitt, während zwei knapp und zwei weitere deutlich darüber rangieren. Allerdings verdankt sich der »Erfolg« der vier Ausreißer – darunter Rheinland-Pfalz, Thüringen und Bayern – ihren Versäumnissen im schulischen Bereich. Nirgendwo sonst ist Politik weniger präsent als an den allgemeinbildenden Schulen in Bayern. Der Studie zufolge nahm das Fach Politik und Gesellschaft an den Gymnasien im Freistaat im Vorjahr 0,5 Prozent der gesamten Stundentafeln ein. Auch bei den Haupt-, Real- und Mittelschulen landete Bayern mit einer Quote von 1,1 Prozent auf dem letzten Rang.

Dagegen gehören wie bei der Vorgängerstudie Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Hessen zu den Spitzenreitern im Ranking. Der Unterricht am Gymnasium ist dort jeweils zu über vier Prozent dem Bereich Politik gewidmet. Allerdings ist auch das mit Vorsicht zu genießen, weil die Daten nicht das sogenannte Fachlichkeitsniveau und den erfolgten Unterrichtsausfall abbilden. So ergab eine Sonderauswertung für NRW, dass die Fächer der politischen Bildung »nur unzureichend mit Fachlehrkräften versorgt werden«, wobei sich zudem ein »deutliches Gefälle zwischen Gymnasien, Real- und Gesamtschulen sowie Hauptschulen« abzeichne. »Die schlechte Personalsituation im Vergleich zu anderen Schulfächern ist auffällig«, beschied Didaktikprofessor Hedtke. Viel spreche dafür, dass »die Lage in den meisten anderen Bundesländern ähnlich ist«.

Zum ersten Mal haben die Forscher die wöchentliche Lern- und persönliche Redezeit im Fach Politik erfasst. Auch dabei fallen die Resultate eher mager aus: Demnach stehen Schülerinnen und Schülern während ihrer gesamten Schulzeit »zwischen zwölf und 139 Minuten« an gymnasialen und »zwischen 24 und 133 Minuten« an nichtgymnasialen Schulformen für den politischen Austausch zur Verfügung. »Das reicht nicht, um Kompetenzen in der politischen Kommunikation oder eine eigene politische Position zu entwickeln«, bemängelte Hedtke.