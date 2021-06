Neue Regierung im Amt

Maya Alleruzzo/AP Photo/dpa Sich selbst als »Regierung des Wandels« bezeichnendes neues Kabinett in Israel bei Präsident Reuven Rivlin (M.) am Montag in Jerusalem

Israels neuer Ministerpräsident Naftali Bennett von der ultrarechten Jamina-Partei hat am Montag sein Kabinett vorgestellt. Die 27 Ministerinnen und Minister versammelten sich in Jerusalem zum traditionellen Foto mit Staatspräsident Reuven Rivlin. Die neue Koalition wird von insgesamt acht Parteien vom äußersten rechten bis zum linken Spektrum getragen, darunter mit Raam auch eine arabische Partei. Rivlin selbst wird am 9. Juli als Staatschef von Jitzchak Herzog abgelöst, der bereits zu seinem Nachfolger gewählt wurde.

Mit nur einer Stimme Vorsprung war die neue Regierung unter Führung von Bennett und Jair Lapid von der liberalen Zukunftspartei am Sonntag abend im Parlament in Jerusalem bestätigt worden. 60 von 120 Abgeordneten stimmten dafür und 59 dagegen, es gab eine Enthaltung. Dies bedeutet das vorläufige Ende der Ära des rechten Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der seit 2009 ohne Unterbrechung im Amt gewesen war. Seine Likud-Partei ist größte Fraktion im Parlament, bleibt aber außen vor.

Die neue Regierung versammelte sich direkt nach der Vereidigung zu ihrer ersten Sitzung. Lapid betonte, die Regierung basiere auf »Freundschaft und Vertrauen«. Auf dem Rabin-Platz im Zentrum von Tel Aviv feierten zahlreiche Israelis den knappen Erfolg der neuen »Regierung des Wandels«. Im Zuge einer Rotationsvereinbarung soll erst Bennett Ministerpräsident werden und nach zwei Jahren von Lapid abgelöst werden.

Bennetts Eröffnungsrede im Parlament wurde durch wiederholte wütende Zwischenrufe von Mitgliedern des Netanjahu-Lagers gestört. Er sprach sich darin gegen eine Rückkehr zum internationalen Atomabkommen mit dem Iran aus. Er warnte die im Gazastreifen regierende islamistische Hamas vor einer »eisernen Mauer«, sollte sie erneut Ziele in Israel angreifen. Das Land werde sich unter seiner Führung für eine Annäherung an weitere arabische Staaten einsetzen.

Netanjahu sagte vor der Abstimmung im Parlament: »Wenn wir in die Opposition gehen müssen, dann tun wir das – bis wir diese gefährliche Regierung stürzen.« Der 71jährige betonte, er sei schon in der Vergangenheit aus der Opposition zurückgekehrt. »We will be back soon« (»Wir kommen bald wieder«), sagte er auf Englisch. (dpa/jW)