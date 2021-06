Seltener Augenblick

Sina Schuldt/dpa

Vor dem 80. Jahrestag des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion 1941 hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier des Schicksals der sowjetischen Kriegsgefangenen gedacht. Er besuchte am Montag das ehemalige Gefangenenlager Sandbostel im Norden Niedersachsens. Nazideutschland hatte am 22. Juni 1941 die Sowjetunion angegriffen. Diese verlor im Krieg etwa 27 Millionen Menschen, so viele wie kein anderes Land. In Sandbostel starben etwa 46.000 sowjetische Soldaten und rund 4.000 Gefangene aus anderen Armeen. (dpa/jW)