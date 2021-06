Liebesgrüße aus Brüssel

AP Photo/Olivier Matthys Ist im NATO-Hofzeremoniell so vorgesehen: Sultan Recep Tayyip Erdogan verneigt sich vor Kaiser Joseph Biden

Auf China als Hauptgegner können sich die 30 NATO-Mitgliedstaaten einigen. Am Montag stellten sie beim Treffen ihrer Staats- und Regierungschefs im Hauptquartier des Kriegspaktes mit der Gipfelerklärung eine Art Steckbrief für die demnächst größte Volkswirtschaft der Welt aus. Sie erfüllten so einen Herzenswunsch von US-Präsident Joseph Biden. Der hielt in Brüssel Hof und nahm Huldigungen entgegen. Meinungsverschiedenheiten gab es nur am Rande reichlich.

Nach vorab verbreiteten dpa-Informationen heißt es in der Erklärung: »Der wachsende Einfluss Chinas und seine internationale Politik können Herausforderungen bergen, die wir als Bündnis gemeinsam angehen müssen.« Die NATO werde China künftig »mit Blick auf die Verteidigung der Sicherheitsinteressen des Bündnisses einbeziehen«. Angeblich baue die Volksrepublik rasch ihr Atomwaffenarsenal aus, verbreite regelmäßig Desinformationen und verstoße gegen grundlegende Werte. Dennoch bekundet die Wertegemeinschaft, an einem konstruktiven Dialog interessiert zu sein, z. B. beim Klimaschutz und bei der Rüstungskontrolle. China solle hinsichtlich seiner nuklearen Fähigkeiten Transparenz schaffen und vertrauensbildende Maßnahmen ergreifen. Laut dpa wurde das Dokument kurz vor Beginn des Plenums von allen Mitgliedern akzeptiert.

In der gegenwärtig gültigen strategischen NATO-Konzeption aus dem Jahr 2010 wird Beijing nicht erwähnt. Beim NATO-Gipfel 2019 hieß es: »Wir erkennen an, dass Chinas wachsender Einfluss und seine internationale Politik sowohl Chancen als auch Herausforderungen bergen, die wir gemeinsam als Bündnis angehen müssen.« Biden rief nun im Gespräch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag vormittag zur Attacke. Denn: »Wir haben Russland, das nicht so handelt wie von uns erhofft, sowie China.« Also wurde in Brüssel beschlossen aufzurüsten: Auch bei Angriffen im Weltraum kann in Zukunft der Bündnisfall ausgerufen werden. Außerdem sollen Technologiezentren eingerichtet werden, um neue Waffen- und Abwehrsysteme zu entwickeln. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stimmte all dem zu und sieht in der Überarbeitung der NATO-Strategie einen wichtigen Beitrag zum künftigen Umgang mit Russland und China. In Brüssel formulierte sie: »Das Konzept der NATO 2030 gibt eine Antwort auf all die Herausforderungen, vor denen wir stehen.« Angesichts des NATO-Abzugs aus Afghanistan werde sie daran erinnern, was man dort geschafft und gelernt habe.

Wie ein Elefant stand offenbar das bevorstehende Treffen Bidens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am morgigen Mittwoch in Genf im Konferenzraum. Der US-Präsident traf sich demonstrativ mit den Repräsentanten Estlands, Lettlands und Litauens, um ihnen Sicherheit zu garantieren. Die drei Länder, in denen gern das Erbe einheimischer SS-Leute staatlich gewürdigt wird, begingen den 14. Juni als antisowjetischen Gedenktag. In einer gemeinsamen Erklärung ließen sie ihrem Russenhass freien Lauf: »Wir erwarten, dass der Gipfel die Bedrohung durch Russland klar und deutlich bewertet und die Reaktion der NATO weiter anpasst.« Ihr Wunsch: mehr US-Militär in der Region. Außer Biden und Boris Johnson folgte aber niemand ihrer antirussischen Hysterie. Der britische Premierminister plauderte: »Ich weiß, dass Präsident Biden in den nächsten Tagen einige recht harte Botschaften an Präsident Putin richten wird.« Der hat Erfahrung mit NATO-Grüßen, d. h. mit Kriegsbereitschaft und Größenwahn.