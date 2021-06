Erlebte Kultur

Das Leben türkeistämmiger Migrantinnen und Migranten in Deutschland im Jahre 1990 nimmt eine Fotoausstellung in Essen in den Blick. Unter dem Titel »Wir sind von hier« zeigt das Ruhr-Museum auf dem Gelände der Zeche Zollverein 116 dokumentarische Fotografien des türkischen Fotografen Ergun Cagatay (1937–2018). Er nahm sie im Frühjahr 1990 innerhalb von sechs Wochen in Hamburg, Köln, Werl, Berlin und Duisburg auf. Zu sehen sind Einzel- und Gruppenporträts von Türkeistämmigen bei ihrer Arbeit, in ihren Familien oder bei Veranstaltungen. (dpa/jW)