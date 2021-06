Geraubte Kultur

Ermittler haben Hunderte Kulturschätze aus einer heimlichen Ausgrabung von einem Kunstsammler in Belgien zurück nach Italien geholt. Es handle sich um rund 780 Stücke, die zusammen einen Marktwert von geschätzten elf Millionen Euro hätten, teilten die Carabinieri am Freitag mit. Die Aktion sei von der Staatsanwaltschaft im süditalienischen Foggia koordiniert und gemeinsam mit der EU-Behörde für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) durchgeführt worden. Die Sammlung des Belgiers stammte den Angaben zufolge aus einer illegalen Ausgrabung in der Adriaregion Apulien. Der Belgier wurde wegen Hehlerei und illegaler Ausfuhr angezeigt. (dpa/jW)