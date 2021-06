Die embryonische Szene

imago/ZUMA Press Hauptsache fertig: Iggy Pop (1973)

Wer sich an die siebziger Jahre erinnert … Duncan Hannah wäre wohl auch ziemlich aufgeschmissen gewesen, wenn er nicht, gewissermaßen in statu nascendi, alles mitgeschrieben hätte, denn der Mann hat die Siebziger wirklich erlebt.

Duncans Eltern können zu Recht besorgt sein, als ihr hedonistischer, promiskuitiver, sich ständig zuballernder Sohn wegzieht aus Minneapolis, um in New York Kunst zu studieren. »Am Morgen wachte ich voll bekleidet auf, ohne die geringste Ahnung, wo und in welchem Land ich mich befand. Ich sah in mein Zimmer, wo in der Ecke ein nackter Junge kauerte, der mir den Rücken zukehrte. O Gott, wer ist das? Was hab ich jetzt schon wieder angestellt? Zaghaft sagte ich: ›Hallo?‹ Er rührte sich nicht. Ich stand auf, ging zu ihm und fasste ihn sanft an der Schulter. Langsam drehte er sich zu mir um, und als er mir mit verzweifeltem Gesichtsausdruck in die Augen blickte … sah ich, dass ich es war! Ahhhh! Ich rannte aus dem Zimmer und fragte mich, ob ich an Persönlichkeitsspaltung litt. Ein böses Omen. Ich bebte vor Schreck. Aus meinen Poren drang der Alkohol. Ich brauche eine Lobotomie. Willkommen im neuen Hochschulsemester.« – »›Tja‹, meint Dad irgendwann lapidar, ›wir werden wahrscheinlich länger leben als Duncan.‹«

Der mittlerweile vielfach ausgestellte New Yorker Illustrator und Maler Duncan Hannah hat nach einer Dekade Dauerexzess die Kurve gekriegt und sich 1980 den Anonymen Alkoholikern angeschlossen. Für »Dive« nimmt er sich noch einmal die Tagebücher seiner Sturm-und-Drang-Zeit vor und überführt sie in ein buntscheckiges Szeneporträt, in ein dreckiges Sittengemälde des New Yorker Underground. Dem Buch merkt man die stilistische Bearbeitung an, aber eine moralische Zensur fand nicht statt. Im Gegenteil. Hannahs ästhetische Positionsbestimmungen beschränken sich auf ein paar Notizen, und den profanen Kleinscheiß streicht er gleich ganz – stehengeblieben ist somit in erster Linie der Rock ’n’ Roll.

Er taucht ein in die Subkultur der Lower East Side und ahnt, dass hier gerade etwas Besonderes passiert. »Da ich die Popgeschichte genau verfolgt habe, wird es mein ewiger Kummer bleiben, dass ich für die Entstehung einer Szene wie beim Auftritt der Who im Marquee oder der Stones auf Peel Eye Island zu spät geboren bin«, schreibt er 1974. »Aber vielleicht gehört diese embryonische Szene zu mir. Ich bin zur richtigen Zeit im richtigen Alter am richtigen Ort. Das ist unsere Musik!«

Hannah möchte Teil einer Jugendbewegung sein und ist tatsächlich mitten drin, als sich der Punk konstituiert. In seinen Tagebüchern stenographiert er sie mit, die wilden Nächte in Max’s Kansas City, im CBGB und anderswo. Er säuft mit den New York Dolls, Lou Reed, Richard Hell, wird Vorsitzender des Televison-Fanclubs, obwohl Tom Verlaine ihn nicht ausstehen kann, freundet sich mit dem legendären Stooges-Manager Danny Fields an und erlebt Iggy in seiner ganzen selbstzerstörerischen Durchgeknalltheit.

Molly Kirk Hat die Siebziger wirklich erlebt: Duncan Hannah

»Der Vorhang öffnet sich, die Band kommt rausmarschiert, und Ron ­(Ash­eton) tritt ans Mikro, sagt so was wie: ›Ich verboten due weisstiche der fuhrer ich nine ach spiegal-hausen unt der Stooges!‹, und dann legen sie los mit ›Down On The Street‹. Aber kein Iggy. Sie spielen weiter. Immer noch kein Iggy. Wo ist er? Vor einer Viertelstunde war er bereit. Plötzlich taucht er auf, wird auf die Bühne geschubst. Sieht nicht besonders gut aus. Er steht auf und taumelt ins Schlagzeug. Fällt auf den Rücken, zu fertig, um Fratzen zu ziehen, zu tanzen, zu singen oder überhaupt irgendwas zustande zu bringen. Er kriecht nach vorn auf die Bühne und stürzt runter. Als er wieder hochgehievt wurde, war klar, dass er in die Hose gepisst hatte. Es war erbärmlich. Alle Erwartungen enttäuscht. Die Stooges sind stocksauer. Das hier sollte ihr Abend werden. Kein Frontmann. Außer Gefecht gesetzt durch Elefantenbetäubungsmittel … Ein paar ­Roadys trugen ihn weg, und die Stooges kamen stotternd zum Stillstand.«

Hannah spielt an der Seite von Debbie Harry in Indie-Filmen mit. Patti Smith ist ein bisschen verknallt in ihn. Er sieht gut aus, die Frauen schwärmen, und er bekommt mehr Angebote, als er annehmen kann. Übrigens auch von Schwulen. Ihnen verdankt er den Eintritt in die Szene und womöglich sogar seine Karriere. Sie nehmen ihn mit auf die wichtigen Partys, ebnen ihm den Weg und beschimpfen ihn auch schon mal als »Schwanzfopper«, weil seine militante Heterosexualität sie frustriert. Er ist ein opportunistischer Ehrgeizling, ein Groupie, er will dazugehören und schafft es schließlich auch.

Illustrationsjobs für Buchverlage und Labels, aber auch für Magazine wie New York, Esquire und Rolling Stone sichern ihm schließlich die Subsistenz, und erste Ausstellungsbeteiligungen machen ihn Ende des Jahrzehnts auch in der Kunstszene bekannt. Als Egon-Schiele-Jünger, der vor allem in Öl malt, hängt man ihm das offenbar gut verkäufliche Etikett an, der »Reaktionär« unter den jungen Wilden zu sein.

Und so bestätigt sich schließlich sein Underground-Urvertrauen, »dass New York sich um seine Bewohner kümmert«. Er fühlt sich aufgehoben in dieser Stadt, in der »all diese exzentrischen Charaktere eine Nische gefunden haben, die ihnen keine andere Stadt geboten hätte«. In »Dive«, diesem hemmungslos verklatschten und gerade deshalb so großartigen Szenestenogramm, setzt er ihnen ein Denkmal, lebensprall und in voller Aktion. Zeigt aber auch, wie hart man arbeiten, das heißt vor allem: in wie viele Ärsche man kriechen muss, um die nötige Aufmerksamkeit zu bekommen.

Seine Nemesis Verlaine zitiert ihn eines Abends ins Max und macht ihn dort richtig zur Schnecke. »Ich hab mich einfach gefragt, ob du morgens aufstehst, ein Hemd auswählst, in den Spiegel blickst und dann sagst: Ich bin Duncan Hannah, und ich bin süß! Stehst du vor dem Spiegel, um dein Lächeln zu perfektionieren? Ist es das, was du tust? Liege ich da richtig?« Hannah ist entrüstet, auch weil er weiß, dass Verlaine so falsch nicht liegt.