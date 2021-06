Beim »Puls fühlen«: Ohrfeige für Frankreichs Präsident Macron

Philippe Desmazes, Pool via AP

Gut zehn Tage vor wichtigen Wahlen in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron am Dienstag bei einem Besuch im Süden erfahren, was viele Bürger von ihm halten. »Nieder mit der Macronie«, rief ein Mann und schlug dem Präsidenten vor laufenden Handykameras ins Gesicht. »Macrons Tour de France« hatte nur schöne Bilder liefern sollte. Die »gifle«, wie Ohrfeige auf Französisch heißt, verbreitete sich nicht nur in Windeseile im Internet, sondern beherrschte auch sofort die französischen Nachrichten. Politische Gegner Macrons beeilten sich, ihre Bestürzung über den Vorfall kundzutun.

Der Vorfall ereignete sich in der 6000-Einwohner-Gemeinde Tain-l'Hermitage nördlich von Valence. Dort ging der mit Hemd, Krawatte und Corona-Maske bekleidete Macron auf Schaulustige hinter einer Absperrung zu, um Hände zu schütteln. Solche Bäder in der Menge sind zentraler Bestandteil einer Frankreich-Rundreise, die Macron derzeit in pittoreske Dörfer in Gänsestopfleber- und Weinbauerngebieten führt. Damit will der 43jährige den Franzosen nach den Entbehrungen der Corona-Pandemie laut eigenen Angaben »den Puls fühlen, um seine Chancen für eine Wiederwahl im kommenden Jahr auszuloten.

Wie die beiden Männer politisch verortet sind, die die Polizei wegen der Ohrfeige festnahm, war zunächst unklar. Medienberichten zufolge soll der Angreifer neben »Nieder mit der Macronie« auch »Montjoie Saint Denis« gerufen haben, laut den Berichten ein Schlachtruf des früheren Königreichs Frankreich, der heute noch von Royalisten benutzt wird. (AFP/dpa/jW)